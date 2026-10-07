 Liftas įkalino sąmonę praradusį senjorą

Liftas įkalino sąmonę praradusį senjorą

2026-10-07 15:00
Daiva Janauskaitė

Pagalbos pagyvenusiam, staiga sunegalavusiam žmogui gali prireikti pačioje netikėčiausioje situacijoje. Taip antradienį atsitiko garbaus amžiaus klaipėdiečiui, kuris nualpo įstrigusiame daugiabučio namo lifte.

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Netikėtumas: greitosios medicinos pagalbos stoties medikai kasdien susiduria su ypatingomis situacijomis.
Netikėtumas: greitosios medicinos pagalbos stoties medikai kasdien susiduria su ypatingomis situacijomis. / Vestos Jašinskaitės nuotr.

Greitosios medicinos pagalbos stoties ekipažas tądien išskubėjo į Žardininkų gatvę jau gerokai po 18 valandos. Pagalbos telefonu skambinę žmonės pranešė, kad senolis apalpo lifte.

Maža uždara patalpa, ypač, kai joje žmonės pasijunta įkalinti, daugeliui sukelia didžiulį stresą. Nenuostabu, kad 88-erių vyras apalpo.

Atskubėję medikai suprato, kad teks kviestis gelbėtojus, mat liftas vis dar buvo užstrigęs.

Situacija kėlė nerimą, žmonės nelaukė ugniagesių ir patys ėmėsi veiksmų.

Kai atvyko ugniagesiai, gyventojai jau buvo atvėrę lifto duris ir išnešę iš jo apalpusį senolį.

Medikai suskubo teikti jam pagalbą, gelbėtojai atvyko ne be reikalo. Jiems teko sąmonę atgavusį žmogų neštuvais išnešti iš namo ir įkelti į medikų automobilį.

Vyras skubiai išgabentas į ligoninę.

Šiame straipsnyje:
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medikai
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