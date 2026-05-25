 Liūdna reido statistika: daugiau nei 50 vairuotojų naudojosi telefonais

Liūdna reido statistika: daugiau nei 50 vairuotojų naudojosi telefonais

2026-05-25 17:05
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Gegužės 18–24 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai iš viso užfiksavo 411 įvairių Kelių eismo taisyklių pažeidimų bei nustatė penkis neblaivius vairuotojus.

Policija
Policija / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Gegužės 22 d. Klaipėdoje, I. Simonaitytės g., sustabdyti du neblaivūs asmenys: 1996 m. gimusiai automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojai nustatytas 0,82 prom., o 1979 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui – 1,86 prom. neblaivumas.

Gegužės 23 d. apie 18.51 val. Palangoje, Kontininkų g. ir Liepojos g. sankryžoje, sustabdytam 1973 m. gimusiam automobilio „Chevrolet“ vairuotojui nustatytas 0,63 prom. Tą pačią dieną apie 22.56 val. Klaipėdoje, Minijos g., 1986 m. gimusiam automobilio „Dacia“ vairuotojui – 0,97 prom. neblaivumas.

Gegužės 24 d. apie 21 val. Klaipėdoje, Minijos g., sustabdytam 1978 m. gimusiam automobilio „Volvo“ vairuotojui nustatytas 1,83 prom. neblaivumas.

Atsakomybės neišvengs ir du dviratėmis transporto priemonėmis važiavę, alkoholio padauginę asmenys.

Gegužės 19 d. apie 22 val. Klaipėdoje, ties Taikos pr. ir Jūrininkų pr. sankryža, sustabdytam 1973 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,47 prom., o gegužės 24 d. apie 17.40 val. Klaipėdos r., kelyje Jakai–Dovilai–Laugaliai, sustabdytam 1988 m. gimusiam elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojui – 1,35 prom. neblaivumas.

Dar šeši pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti, 54 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 20 vairuotojų ir dvylika keleivių nesegėjo saugos diržų, tinkamai neprisegti vežti ir trys vaikai. Atsakomybė taikyta ir 27 asmenims, kurie dviratėmis transporto priemonėmis važiavo nesegėdami šalmų.  

Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuota 217, kitomis priemonėmis – dar 41 leistino greičio viršijimo atvejis.

Šiame straipsnyje:
vairuotojai
KET pažeidimai
naudojosi telefonu vairuodamas
reidas

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Komentarai

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Antanas
ką reiškia "naudojasi"? Jei telefone įjungta navigacija, čia telefonu naudojasi ar nesinaudoja? Važiuodami pliurpia telefonu: prisipažinsiu ir pats nešventasis, jei svarbus skambutis - atsiliepiu ir pasakau, kad perskambinsiu. Bet pastoviai tą telefoną laikyti ant kelių ar rankose ir pliurpti - nu baisiai nepatogu. Va kad jaunimas skrolina tuos feibukus prie raudonų tai matau dažnai. Bet prie raudonos stovint gal ir nelabai kas bloga nutiks, tik nervina kai šviesoforas žalias, o nepajuda.
0
0
Vėtra
Darban važiuoju su autobusu . Iš aukštai gerai matosi . Grąsiai galiu teikti , kad telefonai rankose vos nr kas pas trečią.
2
0
S.S.S.
greičio viršijimas dar tiek problemų nepadaro, kiek telefono maigymas, nes tuo momentu visiškai nežiūrima į kelią. Taip pat didžiulė problema iš šalutinių naglai lendantys vairuotojai, kurie sudaro avarines situacijas, užkerta kelią, sustabdo eismą ir t.t..
6
0
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