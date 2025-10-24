Lombardo darbuotojams įbruko netikro aukso grandinėlę

Ši istorija įvyko pačioje metų pradžioje, dar sausio mėnesį. Tada į miesto policijos komisariatą kreipėsi vieno lombardo darbuotojai.
Pasirodo, kažkuriam jų darbuotojui pritrūko kvalifikacijos atpažinti žalvario arba geltonojo vario lydinį, kuris neįgudusių akių asmeniui gali pasirodyti visiškai toks pat, kaip tikras auksas.
Neįtaręs klastos darbuotojas lydinį priėmė kaip auksinę grandinėlę, sumokėjo atnešusiajam papuošalą 220 eurų užstato ir nė neįtarė, kad buvo apgautas.
Tikroji grandinėlės kokybė išaiškėjo labai greitai, tada lombardo darbuotojai ir kreipėsi į policiją.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį sukčiavimo tyrimą, nustatė įtariamąjį, atliko daugybę tyrimo veiksmų ir į baudžiamosios bylos segtuvą susegė nemenką pluoštą dokumentų.
Tikėtina, kad byla greitai pasieks teismą.
Panašių atvejų būna, bet nedažnai. Paprastai su brangiaisiais metalais dirbantys lombardų darbuotojai nesunkiai atskiria tikrą auksą nuo netikro.
Todėl apgavikai dažniau bando apgauti žmones prie didesnių prekybos centrų ar stotyse. Tikėtina, kad ne vienas nukentėjusysis nepraneša apie apgavystę policijai suprasdamas, kad rasti kaltininką – keblu.
