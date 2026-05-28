Miestas – ne lenktynių trasa: motociklininkas skriejo daugiau nei 140 km/val. greičiu

Vakar vykdyto reido rezultatai stebina: mieste net trys vairuotojai lėkė didesniu nei 100 km/val. greičiu, o Herkaus Manto gatvėje motociklininkas tiesiog skriejo – greičio matuoklis užfiksavo 142 km/val. greitį. Tądien užfiksuota keliasdešimt greičio viršijimo atvejų.
„Miesto gatvės priklauso visiems – gerbkime aplinkinių ramybę ir nerizikuokime gyvybėmis. Saugokime save ir kitus“, – vairuotojams primena policijos pareigūnai.
Šiems „lenktynininkams“ kaip reikiant teks paploninti pinigines. Kaip nurodo Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio 6 dalis, nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą užtraukia baudą vairuotojams nuo 450 iki 550, o neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims – nuo 450 iki 700 eurų. Pažeidėjams taip pat bus atimta teisė vairuoti nuo vieno iki šešių mėnesių.
(be temos)