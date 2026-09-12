Mogiliovo gatvėje braižomi automobiliai?

Viešoje grupėje „Bandužiai – Mogiliovas – Laukininkai“ gyventojo, pasislėpusio po anonimo kauke, paskelbtame įraše teigiama, kad Mogiliovo gatvėje buvo apgadinti du automobiliai.
Prie įrašo pridėtose nuotraukose matyti ant automobilių kėbulų atsiradę įbrėžimai.
Gyventojo teigimu, vienas automobilis po kelių valandų vėl sulaukė tokių „pagražinimų“. Todėl kilo įtarimas, jog kažkas sugalvojo mašinas subraižyti tyčia.
Kol kas neaišku, kas apgadino automobilius.
Tačiau Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnis numato, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
(be temos)