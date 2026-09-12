 Mogiliovo gatvėje braižomi automobiliai?

Mogiliovo gatvėje braižomi automobiliai?

2026-09-12 12:48 klaipeda.diena.lt inf.

Mogiliovo gatvėje gyvenantys vairuotojai raginami atidžiau apžiūrėti savo automobilius. Feisbuke vienas gyventojas pasidalijo nuotraukomis ir paklausė, ar daugiau žmonių nepastebėjo, kad kažkas tyčia niokoja svetimus automobilius.

Viešoje grupėje „Bandužiai – Mogiliovas – Laukininkai“ gyventojo, pasislėpusio po anonimo kauke, paskelbtame įraše teigiama, kad Mogiliovo gatvėje buvo apgadinti du automobiliai.

Prie įrašo pridėtose nuotraukose matyti ant automobilių kėbulų atsiradę įbrėžimai.

Gyventojo teigimu, vienas automobilis po kelių valandų vėl sulaukė tokių „pagražinimų“. Todėl kilo įtarimas, jog kažkas sugalvojo mašinas subraižyti tyčia.

Kol kas neaišku, kas apgadino automobilius.

Tačiau Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnis numato, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Šiame straipsnyje:
automobiliai
įbrėžimai
socialiniai tinklai
Mogiliovo gatvė

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Aišku
kad GAIDYS IR PYDARAS !!!!!!!
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