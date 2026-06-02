 Neeilinė užduotis ugniagesiams – nuo molo teko nukelti didžiulį negyvą ruonį

Neeilinė užduotis ugniagesiams – nuo molo teko nukelti didžiulį negyvą ruonį

2026-06-02 14:39 klaipeda.diena.lt inf.

Pirmadienį ant molo akmenų pastebėtas negyvas didžiulis ruonis. Ugniagesiams gelbėtojams teko nelengva užduotis – daugiau nei 100 kilogramų sveriantį gyvūną patraukti nuo akmenų. Netrukus pranešta apie aptiktą dar vieną negyvą ruonį.

<span>Neeilinė užduotis ugniagesiams – nuo molo teko nukelti didžiulį negyvą ruonį</span>
Neeilinė užduotis ugniagesiams – nuo molo teko nukelti didžiulį negyvą ruonį / Asociatyvi A. Mažūno nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento suvestinėje rašoma, kad birželio 1 d. 8.34 val. Jūrų uosto koordinatorius pranešė, kad reikalinga pagalba iškelti negyvą ruonį, kuris guli ant akmenų Šiauriniame mole.

Ant molo akmenų gulėjęs negyvas ruonis, sveriantis apie 150 kg, įkeltas į tinklą ir nuleistas į jūrą. Du narai vandeniu partempė ruonį į krantą.

Prie jūros vaikščioję žmonės pranešė, kad pastebėjo dar vieną negyvą ruonį. Šis svėrė apie 50 kg.

Negyvus gyvūnus paims UAB „Būk mano draugas“ darbuotojai. 

Šiame straipsnyje:
ruonis
negyvas ruonis
Klaipėdos ugniagesiai

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Komentarai

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Ce ne ruonis o Pužlys didelis 😂
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kg
200 kg mesos saslykams
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