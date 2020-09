Neįprasta užduotis ugniagesiams: gelbėjo ant spygliuotos tvoros pakibusį žmogų

Apie Šilutės plento 13-uoju numeriu pažymėto statinio teritoriją juosiančioje tvoroje į spąstus įkliuvusį vyrą ugniagesiams pranešta 14.08 val.

Gelžbetoninės tvoros viršus buvo apraizgytas spygliuota viela. Kai atvyko ugniagesiai, vietoje jau buvo policininkai ir medikai.

Atvykę ugniagesiai gelbėtojai pamatė pusantro metro aukštyje galva žemyn kybantį apie 30 metų vyrą. Pats jis nesugebėjo išsivaduoti ir buvo visiškai išsekęs bei suglebęs.

Vyras buvo susižeidęs metaliniais spygliais, jo rankos kraujavo.

Ugniagesiai nupjovė tvoros vijas diskiniu pjūklu.

Galiausiai pavyko žmogų išvaduoti. Gelbėtojai įkėlė nukentėjusįjį į greitosios medicinos pagalbos automobilį. Po medikų apžiūros nukentėjęs asmuo išvežtas į gydymo įstaigą.

Medikai konstatavo, kad jaunas vyras buvo apsvaigęs nuo kvaišalų, jis buvo be sąmonės, kvėpavimas sutrikęs. Tikėtina, kad prieš lipdamas per tvorą jis susileido narkotikų, tada pabandė patekti į teritoriją ir praradęs sąmonę pakibo ant spygliuotos vielos.

Kiek laiko vyras taip kabojo, nežinia. Greitosios medicinos pagalbos ekipažo nariai suleido jam priešnuodžio, kuris naudojamas perdozavus psichotropinių medžiagų.

Vyras pamažu ėmė atsigauti, kvėpavimas pagerėjo, kadangi sužalojimai nebuvo sunkūs, tikėtina, kad ligoninėje jam užteko suteikti pirmąją pagalbą.

„Šito gyvenimo būdo žmonės visi turi tam tikrų ketinimų pagerinti savo gyvenimą. Dažnai greitosios medicinos pagalbos medikai priversti juos gelbėti netikėčiausiose vietose: butuose, kur nėra šviesos, pašiūrėse, rūsiuose. Medikai patys rizikuoja eidami į tokias vietas, nes nežinia, su kuo jie ten susidurs. Mūsų darbas yra toks – mes gelbėjame gyvybes, nepaisant to, ar šie žmonės to nori. Mums tai – kasdienybė, mes prie to pripratę“, – tikino Klaipėdos greitosios medicinos stoties vadovo pavaduotoja Nijolė Dambrauskienė.