Nidoje nuskendusio jauno trenerio draugų žodžiai veria širdį: kreipėsi į visuomenę

Artimieji, bičiuliai ir bendražygiai dalijasi prisiminimais apie M. Lisauską kaip pozityvų, aktyvų ir žmones įkvepiantį žmogų. Tuo pat metu socialiniuose tinkluose paskelbtas ir kreipimasis į visus, norinčius padėti jo šeimai šiuo itin sunkiu laikotarpiu.
„Nesuvokiamai trapi riba tarp bendravimo, juokimosi, bendrų kitos savaitės projektų darymo ir tylėjimo susimąstant, sėdint ant smėlio ir stebint saulėlydį, prisimenant gražias akimirkas kartu.
Ačiū tau, Motiejau, už šiltą bendravimą, pozityvumą ir gražius atsiminimus! Iki!
Visiems, norintiems palaikyti artimuosius:
Vilma Lisauskienė
LT327300010038615859“, – nurodoma įraše.
Po nelaimės atšauktas festivalio renginys
Kaip jau skelbta anksčiau, nelaimė įvyko Nidoje vykusio festivalio „Anna Mesha“ metu. Nors tragedija nutiko jau pasibaigus pagrindinei festivalio programai, organizatoriai nusprendė neberengti sekmadienio vakarui suplanuoto renginio.
Apie tokį sprendimą jie pranešė socialiniuose tinkluose.
„Niekada nesitikėjome, kad teks patirti tai, ką šiuo metu išgyvename. Prieš kelias valandas Nidoje nuskendo žmogus. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir visiems jį pažinojusiems. Nors nelaimė įvyko jau pasibaigus festivaliui, jaučiame atsakomybę bendradarbiauti su visomis tarnybomis, kad įvykio aplinkybės būtų kuo greičiau išaiškintos. Atsižvelgdami į skaudžias aplinkybes, atšaukiame šios dienos suplanuotą renginį“, – skelbė festivalio organizatoriai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)