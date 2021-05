Sirgdamas COVID-19 ugniagesių vadas užsuko į darbą, bet kaltės nejaučia: ką aš radiaciją skleidžiu?

Už pažeidimus – baudžiamoji byla

Į neramumų verpetą Tauragės rajono ugniagesių vadas įsisuko praėjusių metų gruodžio pabaigoje, kai buvo išleistas iš ligoninės COVID-19 gydytis į namus, tačiau po dienos nusprendė užsukti į darbą pasiimti kabinete paliktos piniginės, nors nedarbingumo lapelis buvo išduotas iki sausio 8-osios.

Dėl pastarojo savo elgesio R. Masolas įkliuvo pareigūnams ir užsidirbo baudžiamąją bylą. Gegužės 13 dieną Tauragės apylinkės teismo teisėjos Raimondos Pauparienės paskelbtame nuosprendyje vyras pripažintas kaltu, nes nustatyta, kad jis pažeidė epidemiologinį režimą ir atvykęs į savo darbo vietą taip sukėlė pavojų kitiems asmenims užsikrėsti koronavirusu.

Nors kaltinamasis savo kaltės nepripažino teigdamas, kad kitų asmenų užkrėsti pavojinga liga negalėjo, nes buvo gydomas ligoninėje ir namo išleistas sveikas, o išleidžiant iš ligoninės gydytojo pateiktus dokumentus pasirašė neskaitydamas, tokie argumentai teismo neįtikino. Byloje surinkti duomenys, grįsti Tauragės rajono ugniagesių vado sutikimu izoliuotis namuose, medicinine dokumentacija, liudytojų parodymais, tarnybiniais pranešimais bei vaizdo įrašais, rodė ką kita.

Skelbdamas nuosprendį teismas R. Masolui skyrė 3 tūkst. dydžio baudą, kuri turi būti sumokėta per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Šį nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima skųsti. Pastarąja galimybe Tauragės rajono ugniagesių vadas sakė pasinaudosiantis.

Simptomai – gruodį

Portalo kauno.diena.lt žurnalistams pasakodamas įvykių priešistorę R. Masolas sakė, kad praėjusių metų gruodį pasijuto blogai – kosėjo, karščiavo, o bandant numušti temperatūrą antibiotikais, po kurio laiko ji vėl pakildavo, todėl nuspręsta kreiptis į medikus.

„Nuėjus į ligoninę man peršvietė plaučius, atliko kraujo tyrimus ir diagnozavo plaučių uždegimą. Kraujo tyrime C-reaktyvinio baltymo (CRB) rodiklis rodė uždegimo lygį. Kai norma yra iki penkių, mano atveju buvo apie 135 – labai didelis. Aišku, iš karto atliko COVID-19 testą, laukiau atsakymo. Kitą dieną paaiškėjo, kad atsakymas – teigiamas. Mano gydytojas patarė gultis į ligoninę, kad būtų ramiau, gaučiau gerą gydymą, nes aš galvojau tą laikotarpį prasirgti namuose. Sutikau ir nuvykau gultis į ligoninę“, – sakė Tauragės rajono ugniagesių vadas.

jp.lt nuotr.

Pasak jo, gydymo įtaigoje atlikus dar vienus kraujo tyrimus, CRB rodiklis buvo dar didesnis – 240. Ligoninėje pašnekovas teigė iš viso gydęsis aštuonias dienas. Tuo metu jam buvo skirta antibiotikų, taip pat ir „Remdesiviras“, kuriuo nuo koronaviruso gydytas ir buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Iš viso gavus penkias šio vaisto dozes esą CRB rodiklis gerėjo – po keturių dienų jis buvo 80, o dar po trijų – teliko vienuolika.

Manė, kad pasveiko

„Iš ligoninės aš nepabėgau – mane kaip pagydytą žmogų išleido namo, visas personalas taip šnekėjo. Ėjau savomis kojomis, manęs neišvežė su kažkokia priežiūra. Aš išėjau per priėmimo skyrių, žmones, perėjau per visą miestą“, – kalbėjo Tauragės rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas.

Tačiau užsiminė, kad prieš išrašant iš gydymo įstaigos jam buvo atnešti dokumentai, kuriuos jis turėjo pasirašyti. Tarp jų – ir reikalavimas saviizoliuotis namuose. Pastarąjį dalyką R. Masolas tikino sužinojęs tik vėliau, nes pasirašydamas dokumentus esą jų neskaitė. Kitą dieną ugniagesių vadas teigė savo automobiliu nuvykęs į darbą pasiimti piniginės, kurią buvo palikęs kabinete.

Vilmanto Raupelio nuotr.

„Būdamas su kauke ir pirštinėmis užėjau į savo kabinetą, pasiėmiau piniginę, užtrukau gal 10-15 minučių ir išėjau. Vieną darbuotoją mačiau tik iš toli – per kokius penkis metrus, bet nebendravau, o liudininkė mane atseit matė besileidžiantį laiptais – iš nugaros. Na, tai ką – aš radiaciją skleidžiu, nesuprantu? Be to, aš buvau pagydytas – pagal visus kraujo rodiklius aš buvau sveikas. Jei ir sirgčiau, aš negalėčiau nieko užkrėsti, nes kam tada kaukės?“ – svarstė jis.

Na, tai kas aš – koks radiaciją skleidžiantis, nesuprantu? Be to, aš buvau pagydytas – pagal visus kraujo rodiklius aš buvau sveikas. Jei ir sirgčiau, aš negalėčiau nieko užkrėsti, nes kam tada kaukės?

Pasitiko policija

Kaip teigė R. Masolas, grįžusio iš darbovietės jo jau laukė policijos pareigūnai, kurie pasakė, kad vyras turėjo saviizoliuotis, tačiau jis tvirtai laikėsi savo teigdamas, kad iš ligoninės nepabėgo ir yra pagydytas.

„Man nurodė, kad pareigūnams kažkas paskambino. Toks skambutis galbūt ir galėjo būti, bet iš kur apie mano sveikatos ypatinguosius duomenis galėjo žinoti pašalinis asmuo. Aš niekam nesakiau, tai kaip dabar – man ant kaktos parašyta? Parašiau prašymą į policiją prašydamas nurodyti apie tai informavusį asmenį ir iš kur jis gavo informaciją apie mano sveikatos būklę. Tačiau policija atsakė, kad jei žmogus pamato daromą nusižengimą ar nusikaltimą, jis turi teisę pranešti, todėl jo duomenys neatskleidžiami. Paskui man kilo mintis, kad galbūt išvis jokio pranešėjo nebuvo. Pareigūnai greičiausiai mane sekė pagal telefoną, pamatė, kad esu ne namuose ir atvažiavo. Tai yra neteisėtas duomenų rinkimas apie mane. Kad taip tikrai buvo, nepatvirtinta, bet tokių minčių kyla“, – detalizavo vyras.

Nuosprendį skųs

Ugniagesių vadas dar kartą pakartojo, kad tądien, kai jis apsilankė darbe, pastate beveik nebuvo žmonių – tik keli. O paklaustas, ar nemąstė apie tai, kad paliktą piniginę jam kas nors perduotų per nuotolį, nesilankant pastate, pašnekovas tarstelėjo:

„Jei būčiau žinojęs, būčiau apsiėjęs ir be piniginės. Net nepagalvojau, kad taip gali būti, kadangi aš jaučiausi sveikas, nemačiau jokių priežasčių, kad kažką galiu pažeisti. Iš ligoninės nesveikų nepaleidžia. Yra didžiulis skirtumas, kai žmogui nustato COVID-19 ir jis namuose sėdi dešimt ar keturiolika dienų be jokių vaistų laukdamas, kol galės vaikščioti, o šiuo atveju aš buvau intensyviai gydomas vaistais, kurie naikina virusą“, – akcentavo R. Masolas.

Tauragės rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas piktinosi, kad už saviizoliacijos taisyklių pažeidimus jis baustas ne administracine tvarka, o iškeliant baudžiamąją bylą bei skiriant 3 tūkst. eurų baudą. „Tada nelabai ir ginčyčiausi. Bet šiuo atveju – kažkokia nesąmonė – užtraukti baudžiamąją bylą – didžiulė sankcija man, buvusiam policijos darbuotojui. Nuosprendį būtinai skųsiu. Kaip bus, taip bus – bet skųsiu“, – ryžtingai teigė pašnekovas.

Vyras sakė teisme gailėjęsis dėl to, kas įvyko, bet kaltės nepripažinęs. „Jei būčiau žinojęs, kad taip įvyks, būčiau taip nedaręs, bet man net mintis tokia neatėjo, kad aš galiu būti pavojingas. Jei aš buvau išgydytas, negalėjau būti pavojingas. Tuo labiau aš su niekuo nebendravau. Tai ką aš – laiptus apkrėsiu? Netgi sergantis neapkrečia taip greitai – turi bendrauti penkiolika minučių. [...] Aš nebuvau pavojingas, ta korona buvo užmušta gal per porą pirmųjų dienų, liko tik plaučių uždegimas“, – įsitikinęs R. Masolas.

Paprašytas paaiškinti skirtumą tarp to, kada asmeniui gresia administracinė, o kada baudžiamoji atsakomybė, Tauragės apylinės teismo Teisėjo padėjėjas Mindaugas Radvila sakė, kad baudžiamoji atsakomybė ugniagesių vadui kilo dėl to, kad jis saviizoliacijos taisykles pažeidė sirgdamas pavojinga liga taip sukeldamas grėsmę kitiems asmenims užsikrėsti.

Tuo tarpu, administracinės atsakomybės grėsmė esą kyla tada, kai asmuo nesilaiko bendrų saviizoliacijos, karantino reikalavimų, tačiau iki tol nebūna patvirtinta, kad jis serga.