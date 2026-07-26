Paaiškėjo, kodėl Jūros šventėje šimtai žmonių patys ieškojo policininkų

Pareigūnai surašė vieną protokolą pagal Administracinių nusižengimų kodekso 485 str. už alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje.
Vienas protokolas surašytas pagal ANK 481 str. už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.
Šventės metu dirbusiems policijos pareigūnams atvesti du pasimetę vaikai ir atnešti trys šventės dalyvių pamesti daiktai.
Policijos autobusiuke, kuris stovėjo Karlskronos aikštėje, alkoholio matuokliu prevenciškai savo neblaivumą pasitikrinti atėjo 197 asmenys.
(be temos)
(be temos)
(be temos)