 Paaiškėjo, kodėl Jūros šventėje šimtai žmonių patys ieškojo policininkų

Paaiškėjo, kodėl Jūros šventėje šimtai žmonių patys ieškojo policininkų

2026-07-26 11:03
Asta Aleksėjūnaitė

Uostamiesčio pareigūnai pranešė, kaip praėjo šventinis šeštadienis Klaipėdoje. Į policijos komisariatą iš renginių vietų pristatyti trys asmenys. 

<span>Paaiškėjo, kodėl Jūros šventėje šimtai žmonių patys ieškojo policininkų</span>
Paaiškėjo, kodėl Jūros šventėje šimtai žmonių patys ieškojo policininkų / Dinaros Fritzsch nuotr.

Pareigūnai surašė vieną protokolą pagal Administracinių nusižengimų kodekso 485 str. už alkoholinių gėrimų vartojimą viešoje vietoje.

Vienas protokolas surašytas pagal ANK 481 str. už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.

Šventės metu dirbusiems policijos pareigūnams atvesti du pasimetę vaikai ir atnešti trys šventės dalyvių pamesti daiktai.

Policijos autobusiuke, kuris stovėjo Karlskronos aikštėje, alkoholio matuokliu prevenciškai savo neblaivumą pasitikrinti atėjo 197 asmenys.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
Jūros šventė
pasimetę vaikai

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Komentarai

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Wtf
Koki bybi cia raso tas straipsnis?
1
0
Truputį ne į te
Matau, kad per visus ruošiamus direkcijos pristatymus, atidarymus ir pan. dalyvauja tie grimuoti artistai. Ryškiai kažkas iš direkcijos turi suinteresuotumo.
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to Asta ir Prek
Svente galetu buti be sventes, tada visi ramiai namie sedetu, ir nebutu problemu....😂😂 Prisijungiam prie Siaures Korejos, ir BUS TVARKA! Uraaaaaa.. Klounai...
2
-5
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