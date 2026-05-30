Pajūryje žuvo į medį įsirėžęs dviratininkas

Policijos teigimu, apie gegužės 30 d. 13.28 val. kelyje Nida – Smiltynė ties 24-uoju kilometru dviračiu važiavęs 1983 metais gimęs vyras nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį.
Vyras per eismo įvykį žuvo.
Kaip skelbia portalas „Delfi.lt“, daugiau detalių apie įvykį pateikė su portalu susisiekęs dviratininką gaivinęs vyras.
„Greitoji atvyko po pusvalandžio ir kelių skambučių“ – piktinosi „Delfi.lt“ skaitytojas, pridūręs, kad iš viso į nelaimę patekusį dviratininką gaivino aštuoni žmonės.
Pasak jo, medikų brigada į Neringą vyko iš Klaipėdos. Esą paskambimus telefonu 113, buvo gauta išsami informacija apie gaivinimą, bet skambinant pagalbos telefonu 112 ir klausiant, kada atvyks greitoji, dispečerė padėdavo ragelį.
(be temos)
(be temos)
(be temos)