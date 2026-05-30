 Pajūryje žuvo į medį įsirėžęs dviratininkas

Pajūryje žuvo į medį įsirėžęs dviratininkas (Papildyta)

Dviratininką gaivinę žmonės: „Jis mirė nesulaukęs medikų“
2026-05-30 15:59
BNS inf.

Neringos savivaldybėje žuvo į medį atsitrenkęs dviratininkas, šeštadienį pranešė policija.

<span>Pajūryje žuvo į medį įsirėžęs dviratininkas</span>
Pajūryje žuvo į medį įsirėžęs dviratininkas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Policijos teigimu, apie gegužės 30 d. 13.28 val. kelyje Nida – Smiltynė ties 24-uoju kilometru dviračiu važiavęs 1983 metais gimęs vyras nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį.

Vyras per eismo įvykį žuvo.

Kaip skelbia portalas „Delfi.lt“, daugiau detalių apie įvykį pateikė su portalu susisiekęs dviratininką gaivinęs vyras. 

„Greitoji atvyko po pusvalandžio ir kelių skambučių“ – piktinosi „Delfi.lt“ skaitytojas, pridūręs, kad iš viso į nelaimę patekusį dviratininką gaivino aštuoni žmonės.

Pasak jo, medikų brigada į Neringą vyko iš Klaipėdos. Esą paskambimus telefonu 113, buvo gauta išsami informacija apie gaivinimą, bet skambinant pagalbos telefonu 112 ir klausiant, kada atvyks greitoji, dispečerė padėdavo ragelį.

Šiame straipsnyje:
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GD
to Ziauru > Geresnė antraštė būtų "Medis įsirėžė į dviratininką" ?
0
-1
Klaipėdietė
O dviratis elektrinis, gerai, nekliudė niekuo dietų dviratininku
2
-2
Kl
Takas jau per siauras dabartiniam srautui, važiuoja kas kaip nori ir priešpriešiais…užuojauta artimiesiams
6
-1
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