Palangoje – policijos dėmesys kvaišalų vartotojams

Tris dienas į šventinį šurmulį įsisukusioje Palangoje šį savaitgalį karšta nuo puikių emocijų, skamba kiekvienas kurorto kampas nuo dainų ir poilsiautojų klegesio.
Policijos pareigūnai neslepia ir dažniausiai skelbia, kad skirs ypatingą dėmesį narkotikų vartojimo prevencijai, bet net tokia žinia nesustabdo netikro kvaitulio mėgėjus nuo nusikalstamo pomėgio.
Tai atsispindi ir kriminalinių įvykių suvestinėse.
Šeštadienį, prieš 21 val., kai šventė „Myliu Palangą“ buvo pasiekusi apogėjų, viešoje vietoje, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, pareigūnai patikrino 21 metų vaikino kišenes ir rado lankstinuką su augalinės kilmės medžiaga.
Tai tapo pagrindu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. O tai jaunam žmogui gali sugadinti karjeros perspektyvas.
Buvo beveik pirma valanda sekmadienio nakties, kai Vasario 16-osios gatvėje policininkai pas 30-metį vyrą aptiko lankstinuką su įtarimų sukėlusiais sintetiniais, baltais kristalais.
Panašus atvejis įvyko penktadienio vakarą Kontininkų gatvėje, kai 31 metų vyras turėjo kanapių.
Tokie yra prevencinių patikrų Palangoje rezultatai. Panašių veiksmų pareigūnai ketina imtis visų didesnių švenčių dienomis, o kasdien reaguos į žmonių pranešimus ir intensyviai dirbs Palangos gatvėse. Kurorto barų ir restoranų apsaugininkai bendradarbiauja su policija ir netoleruoja kvaišalų platinimo bei vartojimo šiose įstaigose.
(be temos)