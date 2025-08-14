Palangos paplūdimyje – kvapą gniaužianti situacija: jūroje skendo močiutė su anūku

Kaip pasakojo Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas, moteris su maždaug 4–5 metų berniuku iki tol ramiai pramogavo seklumoje. Berniukas kabėjo jai ant nugaros, laikydamasis rankomis ir kojomis, o moteris bradžiojo vandenyje, vis paimdama vaiko į jūrą mestą vaikišką kibirėlį.
Vienu metu berniukas numetė kibirėlį gerokai toliau. Moteris, bandydama jį pasiekti, nuėjo giliau ir staiga po kojomis nebejautė dugno. Kadangi ant nugaros buvo vaikas, situacija tapo itin pavojinga – abu pradėjo skęsti.
Gelbėjimo operacija vyko Palangos paplūdimyje, netoli S. Dariaus ir S. Girėno gatvės. Įvykio metu jūra buvo visiškai rami. Gelbėtojai teigia, kad nelaimė kilo dėl močiutės klaidos. Netoliese poilsiavę žmonės suskubo traukti moters ir jos anūko. Taip pavyko išgelbėti dvi gyvybes.
Kaip paaiškėjo, močiutė su anūku yra iš Telšių. Vaiko tėvai tuo metu buvo krante.
J. Pirožnikas teigė, kad močiutė su anūku buvo nutolę apie 100 metrų nuo kranto. Pavojų pastebėjo netoliese buvę poilsiautojai, kurie ir puolė į vandenį gelbėti nukentėjusių.
Abu nukentėjusieji buvo nugabenti į ligoninę, nes gerokai prigėrė vandens.
Gelbėtojai primena, kad Baltijos jūroje yra daugybė povandeninių duobių ir gylio pokyčių. Net jei vanduo atrodo seklesnis, pakanka žengti kelis žingsnius – ir galima atsidurti gilioje vietoje, kur koja nebesiekia dugno.
Patekus į gilesnę vietą ar pajutus, kad pradedi skęsti, patariama stengtis išlikti ramiai, nekovoti su bangomis, o plūduriuoti ant nugaros, laikyti galvą virš vandens. Reikia signalizuoti apie pavojų – mojuoti rankomis bei šauktis pagalbos. Su vaikais patariama maudytis tik seklumoje, visada išlaikant juos arti savęs.
