Parke tęsiasi alkoholikų susibūrimai

Miestiečiai pastebi, kad pievose ir prie suoliukų mėtosi tiek stikliniai, tiek plastikiniai alkoholinių gėrimų buteliai bei kitos šiukšlės.
Tačiau labiausiai žmones erzina ne tik netvarka, o triukšmas bei agresyvus viešoje vietoje alkoholį vartojančių asmenų elgesys.
„Negaliu pakęsti, kad namie net nebeįmanoma lango palikti atidaryto vien dėl to, nes girdisi alkoholikų balsai. Negana to, kad jie viešumoje geria, tai dar ir keikiasi, šiukšlina tiesiai po langais ir įsivaizduoja, kad tai jų nuolatinė pobūvio vieta“, – piktinosi klaipėdietė Greta.
Anot moters, tokia problema ypač paaštrėja vasarą. Šaltuoju metų laiku parke būna ramu, tačiau atšilus orams situacija kardinaliai pasikeičia.
„Vos prasideda vasara, jie vėl sugrįžta – sėdi tiek dieną, tiek vakare, garsiai šaukia, spjaudosi. Atrodo, kad parkas tampa nuolatine išgertuvių vieta“, – kalbėjo pietinio rajono gyventoja.
Žardininkų parke dažnai laiką leidžia šeimos su vaikais, senjorai, sportuojantys ar pasivaikščioti išėję žmonės, todėl viešas alkoholio vartojimas bei po jo paliekama netvarka kelia vis didesnį nepasitenkinimą.
Pažymėtina, kad pagal Administracinių nusižengimų kodekso 484 straipsnį, alkoholinių gėrimų vartojimas gatvėse, stadionuose, skveruose, parkuose, visų rūšių viešajame transporte, neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose užtraukia baudą nuo 20 iki 100 eurų.
Pakartotinai padarytas pažeidimas – nuo 100 iki 200 eurų.
Gyventojai tikisi, kad viešose erdvėse bus skiriama daugiau dėmesio tvarkai ir kontrolei, o parkas vasarą vėl taps vieta poilsiui, o ne triukšmingiems vakarėliams po daugiabučių langais.
(be temos)
(be temos)
(be temos)