 Pažintis internete atsiėjo 700 eurų

Pažintis internete atsiėjo 700 eurų

2026-05-30 11:40
Asta Aleksėjūnaitė

Sukčiai toliau mulkina žmones.

<span>Pažintis internete atsiėjo 700 eurų</span>
Pažintis internete atsiėjo 700 eurų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Plungės rajono policijos komisariate pradėtas tyrimas pagal vyro pareiškimą, kuriame nurodoma, kad nepažįstami asmenys, su kuriais bendravo elektroninėje erdvėje, apgaulės būdu išviliojo 700 eurų.

Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
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sukčiavimas
išviliojo pinigus

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Ramus
Apgaules nematau - pasake pokalbis 700 evru ar tinka, ta atsake jo, gerai. Ir vsio. Bites ramios.
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