Po tragiškos avarijos Šilutės rajone medikai kovoja dėl keturių vaikų gyvybės

Pasak Tauragės apskrities policijos atstovės Linos Banienės, trys vaikai, kurie važiavo „Toyota“ automobiliu, vairuojamu moters, gimusios 1965 metais, yra medikų rankose. Dviejų mergaičių ir vieno berniuko būklė – sunki.
Taip pat sunkios būklės yra ir nepilnametė, vykusi BMW automobiliu.
Po tragedija pasibaigusio eismo įvykio socialiniuose tinkluose plinta pagalbos prašymas padėti.
„Tragiškoje avarijoje žuvo mama ir draugė Egidija – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską. Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies. Kviečiame prisidėti prie pagalbos vaikams šiuo sunkiu metu. Kiekvienas euras – tai šviesos spindulys jų ateičiai, vilties ženklas, kad jie nėra vieni“, – rašoma plintančiame pagalbos prašyme.
Paramą prašoma pervesti Egidijos seseriai. Sesuo sutiko, kad būtų paviešintas šis pagalbos prašymas.
Egidijos sesuo Jurgita portalui kauno.diena.lt teigė, kad žuvusioji vairavo automobilį „BMW 3 series“. Jurgita šiuo metu yra su kai kuriais vaikais ligoninėje.
„Sūnus yra Kauno klinikose, po operacijos jis parvežtas į palatą. O mergaitės su manimi Klaipėdos ligoninėje: joms – sumušimai, tačiau lūžių išvengė. Rytoj mus paleis“, – apie ligoninėje atsidūrusių vaikų būklę pasakojo pašnekovė.
Jurgita teigė, kad be mamos liko 21 ir 17 metų sūnūs, 13-ikos ir 4-erių mergaitės.
„Man dabar – lyg pragaras, iš kurio neina pabusti. Dabar dievulio tik prašau, kad galėčiau sesės vaikus pasiimti, globoti, nes jie man – kaip mano vaikai. Mes visur kartu, viska išgyvendavom kartu – ir skausmą, ir džiaugsmą“, – sakė Jurgita.
Kaip jau skelbta, nelaimė įvyko šeštadienį, 15.55 val., Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda.
Kaip skelbė policija, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters, gimusios 1965 metais, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliais: „BMW 3 series“, vairuojamu moters, gimusios 1982 metais, ir „VW Toureg“, vairuojamu vyro, gimusio 1968-aisiais.
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota Prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę aštuoni nepilnamečiai, kurie pristatyti į Klaipėdos ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
