Policijos operacija Telšių rajone: aptikta naminės degtinės gamykla, sulaikytas vyras

Operacija vykdyta bendradarbiaujant su Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūra.
Surinkus tyrimui reikšmingą informaciją, organizuota policijos operacija, kurios metu sulaikytas įtariamas asmuo, gim. 1978 m. Kratų metu policijos pareigūnai aptiko naminės degtinės gamybai naudojamą įrangą, apie 23 litrus jau pagamintos naminės degtinės bei didelį kiekį raugo (brogos), iš kurio, kaip įtariama, dar būtų buvusi gaminama naminė degtinė.
Iš viso rasta 28 talpos, kuriose buvo laikoma apie 50 litrų raugo kiekvienoje. Tiksli, kaip įtariama, pagamintos naminės degtinės išeiga bus nustatyta atlikus ekspertinį vertinimą.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Telšių apylinkės prokuratūros prokurorė.
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