„Aristokratų“ sportas: vyrams už lauko tenisą karantino metu – bauda bent po 250 eurų

Domantas Kairys savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pasidalijo pamokančia situacija, po kurios policija skyrė baudą už karantino taisyklių pažeidimą ne tik jam, jo draugui, vyrui, kuris laukė eilėje prisijungti, bet ir prisėdusiam žaidimo pažiūrėti žiūrovui.

„Vakar su draugu ėjome pažaisti lauko tenisą, mums bežaidžiant prisijungė dar vienas vyras. Ir netrukus prisistatė policija ir be jokių įspėjimų kirto per kišenę. Argumentai, kad laikėmės atstumo ir siekėm palaikyti gera fizinę savijautą nepadėjo. Bauda kiekvienam nuo 500 iki 1500 eurų. Jeigu sumoki per 10 dienų, bauda 250 eurų. Baudą gavo ir žiūrovas atėjęs pasilabinti.

Taigi, noriu perspėti visus sportininkus, tenisininkus, futbolininkus, krepšininkus, kad baudžia be jokių pasiteisinimų ir įspėjimų, į sąžinę neprisibelsi, jeigu noriu, sakė, galiu skambinti Skverneliui. Užskambinusiems kaimynams linkėjimai, galit pasidžiaugti savimi, dabar jūsų laikas. Saugokite ne tik sveikatą, bet ir piniginę. Vakarykštė teniso partija atsistojo 1000 eurų. Tenisas tikrai aristokratų sportas“ – pasakojo D. Kairys apie Rusnėje nutikusį įvykį.

Portalas primena, kad per praėjusią parą policija gavo 305 pranešimus apie karantino taisyklių pažeidimus ir surašė 187 administracinių nusižengimų protokolus, BNS ketvirtadienį informavo Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Anot jo, daugiausiai asmenų sudrausminama dėl karantino taisyklių pažeidimų viešose vietose, taip pat baudžiami saviizoliacijos nesilaikantys asmenys.

Nuo penktadienio, kai policija įgijo teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus, iš viso jau skirta daugiau kaip 500 nuobaudų karantino taisykles pažeidžiantiems asmenims.

Už nusižengimus, kurie sukėlė pavojų išplisti koronavirusui, fiziniai asmenys gali būti baudžiami nuo 500 iki 1500 eurų, įmonių vadovai – nuo 1500 iki 6 tūkst. eurų.

Pirmą kartą skiriama pusę minimalios baudos.

ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybė nutarė, jog karantinas pratęsiamas iki balandžio 27 dienos, bei apsisprendė Velykų šventinį savaitgalį riboti gyventojų patekimą į visus šalies miestus. Vyriausybės priimtame nutarime numatoma, kad nuo balandžio 10 dienos 20 valandos iki balandžio 13 dienos 20 valandos bus ribojamas asmenų atvykimas į ne savo gyvenamosios savivaldybės miestus ir miestelius. Išimtys bus taikomos dėl artimųjų giminaičių mirties, sunkios ligos ar nelaimės, dėl darbo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje, ar dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo.

Taip pat pranešama, kad ribojimas nenumatomas ir asmenims, kurie kitoje nei savo savivaldybėje turi nekilnojamojo turto, kuris priklauso jiems nuosavybės teise. Karantino laikotarpiu šalies piliečiams draudžiama išvykti iš šalies, uždarytos parduotuvės (išskyrus maisto ir vaistines) bei kavinės. Taip pat draudžiami žmonių susibūrimai, neveikia šalies švietimo, ugdymo įstaigos, gyventojams rekomenduojama dirbti iš namų. Jei būtina išeiti iš namų, rekomenduojama (nuo balandžio 10 d. privaloma) dėvėti kaukes arba respiratorius arba kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Taip pat draudžiama asmenims parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis. Taip pat reikalaujama laikytis saugaus kontakto, prekybos ir paslaugų vietose lankytis po vieną šeimos narį. Seimas praėjusią savaitę pritarė siūlymui didinti baudas už privalomojo karantino nesilaikymą. Baudos bus padidintos iki 6 tūkst. eurų.