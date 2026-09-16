 Prie jūros rasta negyva moteris: praeivis neliko abejingas

Prie jūros rasta negyva moteris: praeivis neliko abejingas (Atnaujinta)

2026-09-16 11:15
Brigita Juodelytė

Antradienio popietę Palangoje, ties Ošupio taku, paplūdimiu vaikščiojęs žmogus vandenyje pastebėjo moterį. Praeivis ištraukė ją į krantą, iškvietė pagalbą ir iki medikų atvykimo mėgino gaivinti.

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<span>Prie jūros rasta negyva moteris: praeivis neliko abejingas</span>
Prie jūros rasta negyva moteris: praeivis neliko abejingas / Asociatyvi P. Adamovič/BNS, Freepik nuotr.

Apie nelaimę specialiosioms tarnyboms pranešta maždaug 13.19 val. Į įvykio vietą atskubėję medikai tęsė moters gaivinimą, tačiau išgelbėti jos gyvybės nepavyko – buvo konstatuota mirtis.

Aplinkybės dar neaiškios

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Kažukauskienė portalui pasakojo, kad moterį pastebėjęs žmogus nedelsdamas ėmėsi ją gelbėti – ištraukė iš vandens, iškvietė medikus ir pats pradėjo gaivinti.

Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant moters kūno nenustatyta.

Kol kas nėra aišku, ar moteris maudėsi ties Ošupio taku, ar į šią vietą ją galėjo atnešti jūros bangos.

Palangos gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas įvykio plačiau nekomentavo.

Nežinomas ir moters amžius bei tapatybė. Šias ir kitas įvykio aplinkybes šiuo metu aiškinasi policijos pareigūnai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Daugiau informacijos turėtų paaiškėti atlikus reikiamus tyrimo veiksmus.

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