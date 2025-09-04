Prie naujos mokyklos pareigūnai fiksavo net dešimt pažeidimų

Rugsėjo 1 d. Klaipėdos rajone, Sendvario seniūnijoje, duris atvėrė nauja mokykla. Siekiant užtikrinti eismo dalyvių, ypač vaikų, saugumą, Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kelių policijos skyriaus pareigūnai, rugsėjo 3 d. ties šia ugdymo įstaiga vykdė trumpalaikę priemonę, per kurią nustatė net 10 leistino greičio viršijimo atvejų.
Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad Klaipėdos rajono savivaldybė šioje vietoje yra nustačiusi eismo ribojimus – leistinas važiavimo greitis sumažintas iki 20 km/val., o krovininėms transporto priemonėms iš viso važiuoti uždrausta. Policija ragina vairuotojus elgtis atsakingai, laikytis nustatytų ribojimų ir nepamiršti, kad svarbiausia – vaikų gyvybė ir sveikata, o Kelių eismo taisyklių (KET) reikalavimų laikymasis yra būtina sąlyga saugumui užtikrinti.
Iš viso per rugsėjo 3 d. vykdytas priemones eismo saugumui užtikrinti Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai užfiksavo 26 įvairius KET pažeidimus.
Apie 9.05 val. Palangoje, Vytauto g., sustabdytai 1990 m. gimusiai automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojai buvo nustatytas 0,73 prom. neblaivumas. 10 transporto priemonių vairuotojų nevykdė reikalavimo sustoti prieš pėsčiųjų perėją ir praleisti pėsčiuosius, du vairuotojai nesegėjo saugos diržų, vienas – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemone.
Intensyvi eismo saugumo kontrolė, ypač ties mokymo įstaigomis, pasak pareigūnų, bus vykdoma ir ateityje.
