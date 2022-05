Prie rekonstruojamų Smiltynės perkėlos krantinių vėl rastas gausus sprogmenų arsenalas

Kaip pranešė kariuomenė, iš viso ketvirtadienį rasti 52 artilerijos sviediniai, juos neutralizavo Sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono (SP JVIB) išminuotojai. Per pastarąsias savaites išminuotojai į šią vietą vyko kone kasdien, o iš per daugiau nei dvi savaites iškėlė ir sunaikino beveik 800 sprogmenų.

Pasak kariuomenės, išminuotojai per parą gauna 5–10 pranešimų apie sprogmenis. Vien per pirmąją gegužės savaitę vyko į keturias dešimtis iškvietimų visoje Lietuvoje ir neutralizavo per šimtą vienetų įvairiausių sprogmenų – nuo rankinių granatų iki aviacinių bombų.

Pabrėžiama, kad būtent Klaipėdos uosto akvatorijoje rastų nesprogusių sprogmenų kiekis šį pavasarį yra didžiausias, jų pradėjus krantinių atnaujinimo darbus šioje vietoje randama nuo balandžio 19-osios.

SP JVIB nuotr.

„Glaudžiai bendradarbiaujant su Karinių jūrų pajėgų Povandeninių veiksmų komanda nuo balandžio 19 d. iki šiandien jau aptikti, iškelti ir sunaikinti beveik 800 sprogmenų“, – sakoma kariuomenės pranešime.

Didžiausią pavojingų radinių dalį sudaro „Oerlikon“ sistemos 20 mm artileriniai sviediniai, naudoti nacių priešlėktuvinės gynybos padalinių Antrojo pasaulinio karo pabaigoje.

„Iš esmės ten vyksta ne viena, o dvi operacijos viena prieš kitą – viena Smiltynės, kita Klaipėdos pusėje. Tik Smiltynėje kasa, o Klaipėdoje narai ieško. Papildomai net aktyvavome antrą išminuotojų grupę, nes uoste budime ne nuolat, o atvykstame įvedus planą „Skydas“, − pažymėjo SP JVIB Sprogmenų neutralizavimo kuopos vadas kapitonas Kazimiras Bogdanas.

Taip pat jis pabrėžė, kad atsižvelgiant į tai, jog uostas yra svarbi ekonominė arterija, kur daug žmonių ir veiklos, šioms operacijoms skiriamas itin didelis dėmesys ir bendradarbiaujama su visomis specialiosiomis tarnybomis.

Kariuomenė primena, kad pastebėjus galimą sprogmenį, reikėtų pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.

SP JVIB Sprogmenų neutralizavimo kuopos specialistai išminavimo darbus vykdo visoje Lietuvoje. Be operatyvinių iškvietimų kariai nuolat valo į standartinių sprogmenų neutralizavimo darbų planą įtrauktas sprogmenimis užterštas teritorijas, dalyvauja įvairiose pratybose bei mokymuose.