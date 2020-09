Radinys: rietaviškis ūkiniame pastate laikė kvaišalus

Policijos pareigūnai į Akacijų gatvėje esančią sodybą užsuko jau po darbo valandų, prieš 18 val. Įėję į ūkinį pastatą jie rado du vazonėlius su kanapių ūgliais. Tiesa, augalai dar labai maži, jiems auginti vaikinas nebuvo įrengęs ypatingų sąlygų.

Labiau pasižvalgę policininkai aptiko ir elektronines svarstyklėles. Be to, jiems pavyko aptikti šešis lankstinukus su džiovintomis kanapėmis bei maišelį su jomis.

Šie radiniai tapo pretekstu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Visų paminėtų daiktų savininko pareigūnai namie nerado. Gali būti, kad vaikiną kažkas įspėjo ir jis pasistengė negrįžti namo. Tądien buvo išjungti ir jo telefonai.

Policijos pareigūnai dėl to nesijaudina, jiems dabar svarbu sužinoti, ar auginami augalai yra kanapės, kurias galima būtų panaudoti kvaišinimuisi. Be to, ekspertai turės atsakyti, ar lankstinukuose ir maišelyje buvo kvaišalai.

Jeigu ekspertų išvada patvirtins, kad jauno rietaviškio namuose rasti dalykai yra kvaišalai, pareigūnai jį susiras ir pateiks įtarimus.

Vaikinas anksčiau jau buvo įkliuvęs dėl kanapių vartojimo.