 Per reidą įkliuvo daugiau nei pusšimtis vairuotojų, nepraleidusių pėsčiųjų

Per reidą įkliuvo daugiau nei pusšimtis vairuotojų, nepraleidusių pėsčiųjų

2026-06-01 17:31
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Gegužės 25–31 d. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai per vykdytus patikrinimus didžiausią dėmesį skyrė vairuotojų nesustojimui prieš pėsčiųjų perėjas. Taip pat elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių, elektrinių mopedų vairuotojų kontrolei.

Policija
Policija / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Per savaitę iš viso užfiksuota 518 įvairių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, tarp jų – vienas neblaivus vairuotojas, 70 nepraleidusių pėsčiųjų ir 59 el. mikrojudumo priemonių vairuotojai, kurie važiavo nedėvėdami saugos šalmų.

Praėjusią savaitę nustatytas vienas neblaivus vairuotojas – gegužės 30 d. apie 18.49 val. Klaipėdoje, Bangų g., sustabdytam 1991 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,50 prom. neblaivumas. Dar šeši pareigūnų patikrinti vairuotojai vairavo neturėdami tam teisės.

Atsakomybės neišvengs ir du alkoholio padauginę dviratininkai.

Gegužės 25 d. apie 16.21 val. Kretingoje, Padvarių k., sustabdytas 1972 m. gimęs dviratininkas. Jam nustatytas 1,47 prom. girtumas. Antrasis dviratininkas įkliuvo gegužės 29 d. apie 14.48 val. Kretingoje, Savanorių g. 1954 m. gimusiam dviračio vairuotojui nustatytas 0,56 prom. neblaivumas.

Taip pat užfiksuota, kad 70 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų, 20 neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, devyniolika vairuotojų ir vienas keleivis nesegėjo saugos diržų. 59 el. mikrojudumo priemonių vairuotojai atsakomybės sulauks, nes važiuodami nedėvėjo saugos šalmų.

Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 305, kitomis priemonėmis – dar 44 leistino greičio viršijimo atvejai. 

Šiame straipsnyje:
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pėstieji
kelių policija

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O kiek pesciuju ikliuvo einanciu per raudona ir neleistinoj vietoj? Speju ne vieno nes numeriu ant siknos neturi.
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