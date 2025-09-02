Rugsėjo 1-oji netapo blaivybės diena: prieš pat šventę moksleiviai užsivertė butelį

Naktį sutiko gatvėje
Tądien policininkai vykdė reidus Baltijos prospekte, Herkaus Manto ir Liepų gatvėje, turėdami tikslą išaiškinti nepilnamečių vykdomus nusikaltimus ar nusižengimus.
Pirmas kanapių turėjęs nepilnametis rugsėjo 1-ąją pareigūnų nutvertas gilią naktį, laikrodžiai rodė 3.40 val. Policininkai šį 2008 metais gimusį paauglį sustabdė Smiltelės gatvėje.
Vaikinas turėjo augalinės kilmės medžiagos, veikiausiai tai buvo džiovintos kanapės.
Panašu, kad šis paauglys gali būti susijęs su tą pačią naktį pietinėje Klaipėdos pusėje įvykdytais nusikaltimais keturiose vaistinėse.
Kišenėse – suktinės ir tabletė
Pirmą rudens dieną mieste buvo daug policijos. Pareigūnai stebėjo jaunimo pamėgtas vietas, žiūrėjo, kad būtų laikomasi viešosios tvarkos.
Prieš 16 val. Poilsio parke policininkai pakalbino įtarimų jiems sukėlusį 17-metį. Intuicija pareigūnų neapgavo, vaikinas turėjo tabletę, kuri, įtariama, gali turėti psichotropinį poveikį.
Tądien apie 19 val. Baltijos prospekte, viešoje vietoje, 19-metis vaikinas buvo nutvertas su maišeliu kanapių.
Dar vienas vyras, po 23 val. pareigūnų sustabdytas Liepų gatvėje, netoli Trilapio gatvės, turėjo kanapių suktinę, įdėtą į prietaisą suktinėms gaminti.
Panašu, kad šis 35 metų vyras turėjo ir kitų policininkams įtarimų sukėlusių medžiagų, dėl kurių dar bus aiškinamasi, ar tai yra kvaišalai. Šis vyras buvo uždarytas į areštinę.
Visais šiais atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl narkotinių bei psichotropinio poveikio priemonių disponavimo, neturint tikslo jas parduoti.
Gėrė iš vieno butelio
Apie nepilnamečių girtavimo atvejus pirmadienio kriminalinių įvykių suvestinėje neužsimenama. Užtat klaipėdiečių pamėgti socialiniai tinklai apie tai ūžė jau nuo ryto.
Dar prieš prasidedant iškilmėms mokyklose, Reikjaviko gatvės apylinkėse klaipėdiečiai užfiksavo tris vaikinus, vilkėjusius mokyklinėmis uniformomis. Jie maukė iš butelio kažkokį gėrimą.
Gerokai priartinus nuotraukos vaizdą buvo panašu, kad tai galėjo būti 35 laipsnių stiprumo vokiškas likeris, gaminamas iš 56 žolelių. Jį paaugliai užsigėrė nealkoholiniais gėrimais.
„Rugsėjo 1-oji – graži šventė, bet, deja, šiandien nuo pat ryto Reikjaviko gatvės kieme matėsi girtaujantys nepilnamečiai. Girti vaikai eis į šventę. Tėveliai, atpažinkite savo vaikus, pasirūpinkite jais. Šventė turėtų būti apie žinias, draugystę ir naują pradžią, o ne apie stikliuką“, – į kaimynus kreipėsi paauglius užfiksavę žmonės.
Vieni klaipėdiečiai pasipiktino paauglių elgesiu viešoje vietoje, o kiti piktinosi net ne įvykiu, o jį užfiksavusių žmonių poelgiu.
Kai kas net ėmė auklėti paauglių sudrausminimo siekusius žmones.
„Koks jūsų reikalas, ką jie geria? Savo gyvenimą žiūrėkite, suprasčiau kažką blogo darytų, bet čia na jų sveikata, jų gyvenimas. Eilinė bobutė pro langą pamatė ir padarė tragediją“, – dėl paauglių viešoje vietoje vartoto alkoholio tragedijos nematantis pilietis užsipuolė kaimynus.
„Visada jaunimas gerdavo rugsėjo 1-ąją. Nematau čia nieko tokio tragiško, tiesiog, kad nepasislėpė, gal dėl to negerai“, – pareiškė kitas žinovas.
(be temos)