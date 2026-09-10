 Šilalės savivaldybei priklausančiame pastate gaisro požymių nenustatyta

Šilalės savivaldybei priklausančiame pastate gaisro požymių nenustatyta (Atnaujinta)

2026-09-10 15:41
Gytis Pankūnas (ELTA)

Šilalėje ketvirtadienį kilo gaisras savivaldybei priklausančiame pastate, pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC).

Ugniagesiai gelbėtojai
Ugniagesiai gelbėtojai / S. Lisausko/ BNS nuotr.

Anot BPC, 14 val. gautas pranešimas apie tai, kad Šilalėje, Šolių gatvėje, savivaldybei priklausančiame pastate, kilo gaisras.

Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilalės ir Šilalės rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Edita Zdanevičienė, minėtu adresu, kur kilo gaisras, veikia archyvas.

Ugniagesiams pranešta, kad pastate jaučiami dūmai. Patalpos buvo patikrintos, bet degimo požymių jose nebuvo nustatyta. Patalpos buvo išvėdintos. Ugniagesiai liko budėti įvykio vietoje.

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