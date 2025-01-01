 Šilutėje iš bendrovės patalpų pavogtas seifas

2025-10-27 09:04
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Šilutės rajone sekmadienį iš bendrovės patalpų pavogtas seifas su jame buvusiais pinigais, raktais ir apskaitos dokumentais.

Šilutėje iš bendrovės patalpų pavogtas seifas / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, Darbo gatvėje įsikūrusios įmonės patalpose įvykdytas nusikaltimas buvo pastebėtas apie 22.20 val., kai suveikė signalizacija.

Tuomet aptikta, kad, išlaužus langą, iš bendrovės patalpų pavogtas seifas su pinigais, raktais ir apskaitos dokumentais. Nuostolis nustatomas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

