Sklinda pagalbos šauksmas: dingo 15-metis 2025-10-01 23:10 klaipeda.diena.lt inf. Socialiniuose tinkluose sklinda pagalbos šauksmas – iš mokyklos Gargžduose dingo 15-metis Jokūbas. Sklinda pagalbos šauksmas: dingo 15-metis / Feisbuko ir E. Virkečio nuotr. Jo ūgis yra apie 180 cm, plaukai – šviesūs. Jei kas matėte ar turite bet kokios informacijos, prašoma skambinti +370 655 15 505 arba 112.
