Skuodo rajone žuvo į medį atsitrenkusio automobilio vairuotojas

Pranešimas apie avariją buvo gautas 8.45 valandą.
Ugniagesiai gelbėtojai 1975 metais gimusį vairuotoją išvadavo iš sudaužyto automobilio ir perdavė greitosios pagalbos medikams. Netrukus buvo konstatuota vyro mirtis.
Skuodo rajone, Aleksandrijos seniūnijoje, Kalnėnų kaime, lengvasis automobilis „VW Passat“ pirmadienį atsitrenkė į medį, žuvo žmogus, pranešė Policijos departamentas.
Pranešimas apie avariją buvo gautas 8.45 valandą.
Ugniagesiai gelbėtojai 1975 metais gimusį vairuotoją išvadavo iš sudaužyto automobilio ir perdavė greitosios pagalbos medikams. Netrukus buvo konstatuota vyro mirtis.
Naujausi komentarai