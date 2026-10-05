 Skuodo rajone žuvo į medį atsitrenkusio automobilio vairuotojas

Skuodo rajone žuvo į medį atsitrenkusio automobilio vairuotojas

2026-10-05 09:41
BNS inf.

Skuodo rajone, Aleksandrijos seniūnijoje, Kalnėnų kaime, lengvasis automobilis „VW Passat“ pirmadienį atsitrenkė į medį, žuvo žmogus, pranešė Policijos departamentas.

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<span>Skuodo rajone žuvo į medį atsitrenkusio automobilio vairuotojas</span>
Skuodo rajone žuvo į medį atsitrenkusio automobilio vairuotojas / S. Lisausko/ BNS nuotr.

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