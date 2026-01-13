Stirniukas sužalojo mažametį

„Namo kieme, kaip spėjame, stirnos jauniklis trenkė mūsų septynmečiui sūnui galinėmis kojomis į veidą. Viskas baigėsi sėkmingai, liks tik mėlynė“, – pasakojo mažylio mama.
Moteris perspėjo žmones, kad išleidžiant į kiemą vaikus, tėvams derėtų gerai apsidairyti net ir tada, kai sklypą juosia tvora.
„Mūsų atveju dvi stirnos buvo galiniame kieme, kur yra tvora. Išėjus vaikams, matyt, išsigando ir bandė pasprukti“, – tikino moteris.
Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) Klaipėdos filialo vadovė Regina Pocienė tikino, kad tokios traumos mažamečiui gali būti labai pavojingos.
„Bet kokia trauma vaikui yra pavojinga, tuo labiau kad smūgis buvo į galvos sritį. Septynerių metų vaikas yra labai pažeidžiamas. Gali būti ir emocinė trauma. Ne kasdien susitinkame su laukiniais gyvūnais“, – kalbėjo medikė.
R. Pocienė paaiškino, kad laukiniai gyvūnai yra pavojingi, nors stirniukas gali atrodyti tik gražus padarėlis.
„Pats gyvūnas, jei jis išsigąsta, gali sužeisti vaiką“, – teigė R. Pocienė.
Dėl storos sniego dangos stirnos į sodybas gali traukti ieškodamos maisto.
Jas domina komposto dėžės, daržo likučiai, vaismedžiai. Gyvūnai ieško maisto, kurio negali atkasti per storą sniego dangą.
„Gal ir kiemo vaismedžiai juos vilioja. Sunku pasakyti, kaip apsisaugoti nuo gyvūnų. Į nuosavą kiemą tikrai tėvai leidžia vaikus. Gal atidumo reikėtų. Žiema yra žiema. Reikia susitaikyti su visais jos iššūkiais – pradedant šalčiu, sniegu ir net su tokiomis akistatomis su gyvūnais“, – sakė R. Pocienė.
Apie tokio pobūdžio traumas, kai nuo gyvūno nukenčia vaikai, R. Pocienė tikino šią žiemą negirdėjusi.
„Šią žiemą vyrauja traumos dėl sniego, ledo, slidžios dangos. Bet itin daug traumų šią žiemą nebuvo. Veikiausiai žmonės saugosi. Pasitaiko netyčinių pargriuvimų. Paprastai sudėtingesnės traumos būna, kai žmonės krisdami susižaloja rankas, kojas. Vis dėlto reikia susitaikyti, kad yra žiema ir ją reikės išgyventi“, – kalbėjo R. Pocienė.
