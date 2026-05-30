Sukčiai ištuštino bendrovių banko sąskaitas

Penktadienį Klaipėdos miesto policijos komisariatas gavo 1966 m. gimusios moters pareiškimą, kuriame nurodoma, kad gegužės 27 dieną pastebėta, kad iš jos banko sąskaitos, be pareiškėjo žinios, yra pasisavinta 347 eurų, o iš įmonės banko sąskaitos – 1 617 eurų.
Tą pačią dieną komisariate gautas uždarosios akcinės bendrovės atstovo pareiškimas, kuriame nurodoma, kad išvakarėse, veikiausiai, pasinaudojus įmonei priklausančia banko kortele, neteisėtai buvo pasisavinti 3 606 eurai.
Abiem atvejais pradėti tyrimai dėl sukčiavimo.
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