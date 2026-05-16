1934 metais gimusi moteris nurodė, kad pinigai iš jos išvilioti būnant namuose, kai jai paskambino policijos pareigūnu prisistatęs nepažįstamas asmuo.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Sukčiai iš Kretingos gyventojos išviliojo 14 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.
1934 metais gimusi moteris nurodė, kad pinigai iš jos išvilioti būnant namuose, kai jai paskambino policijos pareigūnu prisistatęs nepažįstamas asmuo.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
(be temos)
(be temos)