Sulaikyti nepilnamečiai, šaudę iš orinio ginklo

Policijos pareigūnams apie šaudymą Laukininkų gatvėje pranešta antradienį po 20 val. Pagalbos telefonu paskambinęs žmogus pasakojo, kad vaikai šaudo į mašinas.
Pareigūnai suskubo į nurodytą vietą. Policininkai šiuos nepilnamečius rado kitame daugiabučių namų kieme. Vienas jų tikrai turėjo ginklą, vadinamą oriniu.
Du 16-mečiai ir 15-metis buvo kalbinami informavus apie tai jų tėvus. Visiems trims įteikti šaukimai į apklausą policijos komisariate.
Pareigūnai ieškojo šaudmenų, atidžiai apžiūrėjo automobilius, į kuriuos, pasak pranešėjo, buvo šaudyta. Ieškota apgadinimo žymių. Jau buvo prietema, todėl ryškių pėdsakų nepastebėta, bet gali būti, kad mašinų savininkai juos pamatys dienos šviesoje ir kreipsis į policiją.
Policininkai pradėjo viešosios tvarkos pažeidimo tyrimą. Bus aiškinamasi, kam priklauso ginklas, kodėl nepilnamečiai jį naudojo, koks buvo jų tikslas šaudant į automobilius ar kitus objektus.
Orinis pistoletas bus tiriamas, jis kol kas laikomas policijos komisariate.
Neseniai Tauralaukyje gyvenančių klaipėdiečių namų langai buvo peršauti panašiu ginklu. Ar pareigūnams pavyko nustatyti įtariamuosius, kol kas nepranešta.
(be temos)