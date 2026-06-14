Taikinys – dviračiai ir paspirtukai

Viešojoje erdvėje matyti ne vienas pranešimas dėl pavogtų daiktų. Neseniai viena klaipėdietė pranešė, kad kažkas pavogė jos elektrinį paspirtuką.
„Dingo juodas elektrinis paspirtukas „Xiaomi“, galbūt Laukininkų–Mogiliovo rajone. Jeigu kas nors jį matėte arba radote, prašau susisiekti asmeniškai. Būsiu labai dėkinga už bet kokią informaciją“, – rašė moteris.
„Trečiadienį prie laiptinės, esančios Reikjaviko g. 1, buvo paliktas ir dingo paauglio dviratis. Juodas su žaliomis detalėmis. Suprantu, kad vaikas pasielgė neatsakingai, tačiau gal kas matė dviratį ar pastebėjo, kai kažkas jį parsivarė?“ – į gyventojus kreipėsi susirūpinusi mama.
Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnų, ilgapirščių grobiu dažniausiai tampa neprirakinti, palikti be priežiūros ir labai brangūs dviračiai bei elektriniai paspirtukai.
„Dviračius patariama statyti atvirose, gerai matomose vietose, juos būtina prirakinti. Dar geriau statyti ten, kur fiksuoja vaizdo kameros, arba užrakinamose patalpose, neprieinamose pašaliniams asmenims“, – nurodė uostamiesčio pareigūnai.
Jie taip pat akcentavo ir kitas galimas vagystes šiltuoju metų laiku.
„Vasaros laikotarpiu suaktyvėja ir vagystės paplūdimiuose, todėl būtina imtis papildomų atsargumo priemonių. Patariama nesinešti į paplūdimį vertingų daiktų ir dokumentų. Būnant paplūdimyje, nepalikite savo daiktų be priežiūros. Jei ketinate maudytis, paprašykite šalia esančių poilsiautojų prižiūrėti jūsų daiktus. Taip pat rankines ir mobiliuosius telefonus laikykite šalia savęs ir paslėpkite juos nuo pašalinių akių“, – įspėjo pareigūnai.
Vagystės iš automobilių taip pat yra opi problema, dėl to būtina visada įjungti signalizaciją, užrakinti automobilio dureles, uždaryti visus langus, nes, pasak pareigūnų, pagriebti ant keleivio sėdynės sudėtus daiktus lengvai galima net ir automobiliui stabtelėjus prie šviesoforo.
Klaipėdos apskrities VPK KP Informacijos analizės skyriaus pareigūnų duomenimis, 2025 m. per birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesius Klaipėdoje buvo registruota 250 įvairaus pobūdžio vagysčių. Birželį – 95, liepą – 89, rugpjūtį – 66.
Tarp jų, minimu laikotarpiu – 42 dviračių ir el. mikrojudumo priemonių vagystės. 16 vagysčių, kai įvairūs daiktai buvo pavogti iš automobilių, ir 20 vagysčių iš gyvenamųjų patalpų.
Šįmet nuo birželio 1 d. iki 11 d. Klaipėdoje dėl įvairaus pobūdžio vagysčių pradėti 22 ikiteisminiai tyrimai pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį.
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