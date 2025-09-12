 Teismo sprendimas dėl Jūros šventės vykdytų viešųjų pirkimų

2025-09-12 10:13 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, pripažino kaltu kyšininkavus buvusį viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktorių L. R. G. ir jį papirkusį vienos renginių techniniu aptarnavimu užsiimančios įmonės direktorių M. M. bei jo bendrovę. Teismas viešosios įstaigos direktoriui L. R. G. skyrė galutinę 19,7 tūkst. eurų baudą ir atėmė teisę trejus metus dirbti valstybės tarnyboje. Įmonė ir jos vadovas už papirkimą turės sumokėti 29,7 tūkst. eurų baudą.

Teismo sprendimas dėl Jūros šventės vykdytų viešųjų pirkimų / Asociatyvi freepik.com, prokuratūros nuotr.

Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto ikiteisminio tyrimo duomenimis, buvęs „Klaipėdos šventės“ vadovas, pasinaudodamas savo įgaliojimais ir įtaka, susitarė priimti ir priėmė kyšį M. M. įmonės teikiamomis renginių techninio aptarnavimo paslaugomis, kurios buvo įvertintos 1 tūkst. eurų.

Teisme konstatuota, kad už neteisėtą atlygį buvo siekiama, kad verslininko M. M. vadovaujamai ir su juo susijusioms bendrovėms būtų sudarytos išskirtinės sąlygos dalyvauti bei laimėti 2021 metų Jūros šventės renginiams skirtos įrangos ir paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus.

Bendra su M. M. vadovaujama ir su juo susijusiomis įmonėmis sudarytų sutarčių vertė viršijo 47 tūkst. eurų.

Teismas M. M. ir jo įmonę pripažino kaltais dėl papirkimo, įmonės vadovui skirta galutinė 14,7 tūkst. eurų bauda, o juridiniam asmeniui – 15 tūkst. eurų bauda.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras.

Vilniaus apygardos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Padūduojam
Į kameras parazitus ilgiems metams. Ir rašykite pilnus vardus, tie vagys visiems žinomi.
1
0
