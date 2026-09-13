„Tiktokeris“ Voveriukas nuteistas už neapykantos prieš neįgaliuosius kurstymą

Be to, teismas jį įpareigojo per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje ir uždraudė vartoti psichiką veikiančias medžiagas. E. Kulišius privalės devynis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Nukentėjusiojo ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo teismas tenkino iš dalies – iš prašytų 10 tūkst. eurų priteisė 1 tūkst. eurų.
E. Kulišius baustas administracine tvarka už įvairius nusižengimus, paskirtų baudų nemoka, nedirba. Jis anksčiau jau buvo teistas už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą ir už turto sunaikinimą ar sugadinimą. Pernai jis buvo nuteistas už kurstymą susidoroti su žmonių grupe dėl amžiaus ir sistemingą žmogaus terorizavimą. Tąsyk jam buvo skirta aštuonerių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Šių metų gegužę E. Kulišius buvo lygtinai paleistas iš kalėjimo.
Praėjusį sykį jis buvo teisiamas už kurstymą susidoroti su vaikais, šįkart – už kurstymą prieš neįgaliuosius.
„Socialinio tinklo „TikTok“ tiesioginės transliacijos metu tyčia viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ir kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl negalios, taip pat niekino ir tyčiojosi iš judėjimo negalią turinčio nukentėjusiojo E. V.“, – rašoma nuosprendyje.
Dėl nelaimingo atsitikimo neįgaliuoju tapęs E. V. socialiniame tinkle rinko pinigus savo gydymui, tai labai nepatiko E. Kulišiui. Minėtoje transliacijoje ir keliuose vaizdo įrašuose jis plūdo neįgaliuosius ir E. V. įvairiausiais žodžiais, grasino susidorojimu, ragino žiūrovus prisidėti prie susidorojimo.
Nuosprendyje cituojami E. Kulišiaus internete išplatinti grasinimai buvo lydimi keiksmažodžių. Nukentėjusįjį jis vadino „susmirdusiu kandonu“, „gaidžiu susmirdusiu“, „padla“, „valkata“, „išsigimėliu“, „invalido gabalu“. Žadėjo jį numesti iš penkto aukšto, išdaužyti jo namų langus, „nuspirti iš kojos“.
Pasak liudytojų, E. Kulišius grasino nukentėjusįjį subadyti peiliu, išmesti iš vežimėlio, suspardyti. Viena iš apklaustų liudytojų sakė mananti, kad E. Kulišius pradėjo nemėgti E. V., nes pastarajam atsiradus „TikTok“ platformoje, jį pradėjo sekti labai daug žmonių, visi jungėsi į jo tiesiogines transliacijas, o ne į E. Kulišiaus.
„Naikinsiu po vieną visus urodus...“, – grasino E. Kulišius.
„Visus tokius, gerumo akcijas, (...) naikinsim, visus invalidus, benkartus (...), visas šiukšles, jokių gerumo akcijų (...) nebus“, – transliacijų metu sakė kaltinamasis.
„Pažadam, chebra, padūhinsim (...). Mes jam biški padeliosim (...) normaliai, kad neskraidytų“, – į savo žiūrovus kreipėsi Voveriukas.
Teisme E. Kulišius savo kaltę pripažino. Sakė, kad jam „sukilo adrenalinas“.
„Norėjau pavaidinti kietą“, – teisme sakė kaltinamasis.
E. Kulišius teisinosi pamanęs, jog tai aferistas, kadangi E. V. socialiniame tinkle rinko pinigus gydymui.
Byloje yra specialisto išvada, kurioje konstatuojama, kad socialinio tinklalapio „Tik Tok“ vartotojo, žinomo kaip Voveriukas, šešiuose tiesioginės transliacijos metu padarytuose vaizdo įrašuose išreikštas idėjas tiktų suvokti kaip labai neigiamą nuomonę apie neįgaliuosius, jų niekinimą, tyčiojimąsi ir neapykantos jiems skleidimą.
(be temos)