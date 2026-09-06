Toje pačioje vietoje jau nuskendo 17-metis: prie Palangos tilto – dar viena gelbėjimo drama

Apie pavojingą incidentą socialiniame tinkle pranešė gelbėtojas Kajus Pirožnikas.
Jo teigimu, nelaimė užfiksuota apie 14.10 val. Tuo metu jūra buvo itin nerami – bangavimas siekė 5 balus, o paplūdimyje buvo iškelta raudona vėliava, reiškianti, kad maudytis draudžiama.
Srovės nešamas vyras pateko į ypač pavojingą vietą prie Palangos tilto – po jo poliais. Būtent ši teritorija jau yra pažymėta skaudžia nelaime.
Gelbėtojai žmogų pastebėjo iš karto ir skubiai puolė į pagalbą. Vyrą pavyko pasiekti ir saugiai pargabenti į krantą.
Vis dėlto gelbėjimo operacija neapsiėjo be sužeidimų – tiek išgelbėtas vyras, tiek jam padėjęs gelbėtojas, pasiekę krantą, buvo smarkiai apibraižyti akmenų.
„Ši situacija dar kartą parodo, kaip greitai jūra gali tapti pavojinga. Esant raudonai vėliavai, neikite į vandenį ir nerizikuokite savo bei gelbėtojų gyvybe“, – perspėjo K. Pirožnikas.
Gelbėtojas pabrėžė, kad šįkart nelaimės pavyko išvengti tik dėl itin greitos reakcijos. Už atliktą darbą jis padėkojo gelbėtojams Jurui ir Oskarui.
Ši situacija dar kartą parodo, kaip greitai jūra gali tapti pavojinga.
Toje pačioje vietoje rugpjūtį – skaudi tragedija
Pavojinga vieta prie Palangos tilto jau pareikalavo žmogaus gyvybės.
Rugpjūčio 15-ąją Palangoje jūroje nuskendo 17-metis Lenkijos pilietis. Nelaimę pastebėję žmonės mėgino jaunuoliui padėti – susikibę tarpusavyje bandė pasiekti skendusį vaikiną, tačiau jo išgelbėti nepavyko.
Į paiešką įsitraukę narai vaikino kūną rado maždaug už 50 metrų nuo kranto. Jis iš vandens ištrauktas apie 21.30 val.
Tuomet gelbėtojai taip pat atkreipė dėmesį į ypatingą pavojų prie tilto, kur dėl konstrukcijų, akmenų ir stiprių srovių į nelaimę patekusiam žmogui išsigelbėti gali būti itin sunku.
Sekmadienio incidentas baigėsi laimingiau, tačiau gelbėtojai dar kartą primena: iškelta raudona vėliava nėra rekomendacija – ji reiškia draudimą maudytis. Esant stipriam bangavimui ir pavojingoms srovėms rizikuojama ne tik savo, bet ir į pagalbą skubančių gelbėtojų gyvybėmis.
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