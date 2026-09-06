 Toje pačioje vietoje jau nuskendo 17-metis: prie Palangos tilto – dar viena gelbėjimo drama

Toje pačioje vietoje jau nuskendo 17-metis: prie Palangos tilto – dar viena gelbėjimo drama

2026-09-06 16:18 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienio popietę prie Palangos tilto vos išvengta dar vienos tragedijos. Nepaisydamas iškeltos raudonos vėliavos ir stipraus bangavimo, vyras įbrido į jūrą su pripučiama plūde, tačiau srovė jį nunešė po tilto poliais.

<span>Toje pačioje vietoje jau nuskendo 17-metis: prie Palangos tilto – dar viena gelbėjimo drama</span>
Toje pačioje vietoje jau nuskendo 17-metis: prie Palangos tilto – dar viena gelbėjimo drama / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr., K. Pirožniko vaizdo įrašo stop kadras

Apie pavojingą incidentą socialiniame tinkle pranešė gelbėtojas Kajus Pirožnikas.

Jo teigimu, nelaimė užfiksuota apie 14.10 val. Tuo metu jūra buvo itin nerami – bangavimas siekė 5 balus, o paplūdimyje buvo iškelta raudona vėliava, reiškianti, kad maudytis draudžiama.

Srovės nešamas vyras pateko į ypač pavojingą vietą prie Palangos tilto – po jo poliais. Būtent ši teritorija jau yra pažymėta skaudžia nelaime.

Gelbėtojai žmogų pastebėjo iš karto ir skubiai puolė į pagalbą. Vyrą pavyko pasiekti ir saugiai pargabenti į krantą.

Vis dėlto gelbėjimo operacija neapsiėjo be sužeidimų – tiek išgelbėtas vyras, tiek jam padėjęs gelbėtojas, pasiekę krantą, buvo smarkiai apibraižyti akmenų.

„Ši situacija dar kartą parodo, kaip greitai jūra gali tapti pavojinga. Esant raudonai vėliavai, neikite į vandenį ir nerizikuokite savo bei gelbėtojų gyvybe“, – perspėjo K. Pirožnikas.

Gelbėtojas pabrėžė, kad šįkart nelaimės pavyko išvengti tik dėl itin greitos reakcijos. Už atliktą darbą jis padėkojo gelbėtojams Jurui ir Oskarui.

Ši situacija dar kartą parodo, kaip greitai jūra gali tapti pavojinga. 

Toje pačioje vietoje rugpjūtį – skaudi tragedija

Pavojinga vieta prie Palangos tilto jau pareikalavo žmogaus gyvybės.

Rugpjūčio 15-ąją Palangoje jūroje nuskendo 17-metis Lenkijos pilietis. Nelaimę pastebėję žmonės mėgino jaunuoliui padėti – susikibę tarpusavyje bandė pasiekti skendusį vaikiną, tačiau jo išgelbėti nepavyko.

Į paiešką įsitraukę narai vaikino kūną rado maždaug už 50 metrų nuo kranto. Jis iš vandens ištrauktas apie 21.30 val.

Tuomet gelbėtojai taip pat atkreipė dėmesį į ypatingą pavojų prie tilto, kur dėl konstrukcijų, akmenų ir stiprių srovių į nelaimę patekusiam žmogui išsigelbėti gali būti itin sunku.

Sekmadienio incidentas baigėsi laimingiau, tačiau gelbėtojai dar kartą primena: iškelta raudona vėliava nėra rekomendacija – ji reiškia draudimą maudytis. Esant stipriam bangavimui ir pavojingoms srovėms rizikuojama ne tik savo, bet ir į pagalbą skubančių gelbėtojų gyvybėmis.

Šiame straipsnyje:
gelbėtojas Kajus Pirožnikas
Palangos tiltas
skendo
tragedija
raudona vėliava
pavojinga jūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų