Tragedija laukuose: traktorius mirtinai sužalojo akmenis rinkusį vyrą

Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko trečiadienį apie 15 val. Klauseikių kaime, laukuose.
Traktorius, vairuojamas vyro (gim. 1979 m.), kliudė ir mirtinai sužalojo akmenis rinkusį vyrą (gim. 1965 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.
Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
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