Tragiška paieškų atomazga: iš katerio iškritęs vyras rastas nuskendęs

„13.25 val. ieškomas vyras, gimęs 1974 m., rastas nuskendęs“, – komentavo Tauragės apskrities VPK Komunikacijos atstovė Lina Banienė.
Šeštadienį ryte Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) pranešė, kad ties Šyšos kaimu dingo vyras, gimęs 1974 m.
Policijos duomenimis, jis spalio 24 d. apie 20.23 val. iškrito iš katerio plaukdamas Atmatos upe. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dingusiam be žinios asmeniui surasti.
Tauragės apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Lina Banienė Eltai teigė, jog kateryje iš viso plaukė du asmenys.
Vienam iš jų, 40-ies metų amžiaus vyrui pavyko išsigelbėti ir iškviesti pagalbą. Jam, anot L. Banienės, nustatytas 1,14 prom. girtumas.
Kaip teigė Tauragės apskrities VPK atstovė, 51-erių metų vyro ieškojo gausios tarnybų pajėgos – šiandien prie paieškos prisijungė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai.
