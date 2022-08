Uostamiesčio keliuose – nemalonūs įvykiai

Penktadienį apie 23 val. policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone, Dargužių kaime, susidūrė motociklas „Piaggio“, kurį vairavo 1979 metais gimęs vyras, ir automobilis „Mercedes Benz“, kurį vairavo blaivi 1975-aisiais gimusi moteris.

Dėl patirtų sužalojimų motociklo vairuotojas ir 1982 metais gimusi motociklo keleivė gydomi ligoninėje. Įvykio aplinkybės tikslinamos.

Taip pat rugpjūčio 19 dieną 15.50 val., Rietavo savivaldybėje, ties Tauravo kaimu, kelyje Rietavas–Tverai –Varniai, sustabdyto motorolerio be valstybinio registracijos numerio vairuotojui, gimusiam 1983 metais, nustatytas 2,36 prom., neblaivumas. Be to, vyras neturėjo teisės vairuoti.

O apie 18 val. Gargžduose, Vasario 16 gatvėje, automobilio „Citroen Berlingo“ vairuotojui, gimusiam 1967 metais, nustatytas 2,23 prom. neblaivumas.