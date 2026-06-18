Uostamiesčio Tiltų gatvėje nuvirto statinio siena

Griūvant sienai, praeiviai nenukentėjo.
Atvykus ugniagesiams buvo nugriuvusi dalis sandėliuko sienos, visa likusi siena – pavojingai pasvirusi.
Ugniagesiai aptvėrė teritoriją ir nugriovė dalį sienos.
Ketvirtadienio popietę Klaipėdos skubios pagalbos tarnyboms pranešta, kad Tiltų gatvėje į važiuojamąją kelio dalį nugriuvo dalis pastato sienos, rašo delfi.lt.
Griūvant sienai, praeiviai nenukentėjo.
Atvykus ugniagesiams buvo nugriuvusi dalis sandėliuko sienos, visa likusi siena – pavojingai pasvirusi.
Ugniagesiai aptvėrė teritoriją ir nugriovė dalį sienos.
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