Uostamiestyje neblaivus autobuso vairuotojas sukėlė avariją

Pirmadienį, po 14 val., Kretingos gatvėje, netoli naujosios Tauralaukio mokyklos, 14 maršruto miesto autobusas rėžėsi į prieš jį ta pačia kryptimi važiavusį lengvąjį automobilį.
Autobuso priekis gerokai nukentėjo, nemenkai kliuvo ir lengvajam automobiliui.
Į įvykio vietą skubiai atskubėjo du greitosios medicinos pagalbos ekipažai.
33 metų lengvojo automobilio vairuotojai prireikė pagalbos dėl galvos sumušimo. Apie kitus sužeistus asmenis vakar po pietų žinių neturėta.
Policininkai ėmėsi aiškintis avarijos priežastis ir nustebo – vairuotojas buvo gerokai išgėręs. Alkoholio matuoklis rodė daugiau nei dvi promiles.
Keleiviai buvo šokiruoti supratę, kad juos vežė girtas vyras.
Prieš pat avariją kažkuris autobuso keleivių pranešė pagalbos telefonu, kad vairuotojas elgiasi neadekvačiai, konfliktuoja su keleiviais.
Vos po kelių minučių jau pagalbos telefonu pranešta apie tai, kad autobusas taranavo lengvąją mašiną.
Kada ir ką vartojo vairuotojas, nežinia, bet faktas, kad jo profesinė ateitis jau aiški – jis neteks teisės sėsti prie vairo ir turės iš savo kišenės atlyginti nuostolius.
Kad ir kaip griežtai būtų kontroliuojami visuomeninio transporto vairuotojai, vis dar pasitaiko atvejų, kai jie dirba apgirtę.
Ypač daug tokių atvejų Klaipėdoje užfiksuota 2020 metais. Tada liepos 22-osios popietę keleivių iškviesti policininkai Smiltelės gatvėje sustabdė į galinę maršruto stotelę važiavusį 6-ojo maršruto autobusą. 61-erių vairuotojui tuomet konstatuotas 2,76 prom. girtumas.
Tų pačių metų birželio 28-osios vakare policininkai 6-ojo maršruto autobusą sustabdė prie Taikos prospekto 104 namo. Vairuotojas jau buvo bebaigiantis darbą, jam beliko įveikti Smiltelės gatvę. Paprašytas papūsti į alkoholio matuoklį, 57 metų vairuotojas tai ir padarė, prietaisas parodė 2,34 prom.
O balandžio viduryje 61 metų 9-ojo maršruto autobuso vairuotojas miesto centre, Naujojoje Uosto gatvėje, susidūrė su mikroautobusu „Fiat“. Kelių policininkai užfiksavo kaltininko girtumą matuokliu.
Pirmą kartą matuoklis parodė 1,89 prom. Po ketvirčio valandos matuoklio parodymai buvo dar labiau stulbinantys – 2,67 prom.
