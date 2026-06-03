Vagys nusitaikė į laivelių variklius

Antradienio rytą prieš 11 val. policijai pranešta apie tai, kad uostamiesčio Baltijos prospekte esančioje automobilių aikštelėje savininkas pasigedo vilkiko, ant kurio buvo kateris.
Tą pačią dieną šis buvo aptiktas Sulupės gatvėje. Matyt, vagys nusigabeno laivelį į ramesnę vietą, kur galėjo darbuotis nepastebėti. Jie pavogė variklį „Yamaha“.
Savininkas nurodė patyręs daugiau nei aštuonių tūkstančių eurų žalą.
Tą pačią dieną, po pietų policijai pranešta apie dar du pavogtus katerių variklius.
Vieną jų vagys nusižiūrėjo Šanchajumi vadinamame miesto kvartale, Jurbarko gatvėje. Savininkui padaryta žala siekia 3,5 tūkst. eurų, tiek vertas pagrobtas variklis „Mercury 20“.
Kitas laivelis buvo nakčiai paliktas aikštelėje Herkaus Manto gatvėje. Čia vagys taip pat darbavosi nepastebėti. Jie apgadino katerį, neabejojama, kad bandė pavogti variklį, bet buvo priversti sprukti nieko nepešę.
Pareigūnai turi vilčių, kad vaizdo stebėjimo kameros netoli šių vietų bus užfiksavusios įtariamuosius.
Manoma, kad Klaipėdoje darbavosi „gastroliuojantys“ vagys, kurie iki šiol apvogdavo brangesnius automobilius.
(be temos)
(be temos)