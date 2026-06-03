 Vagys nusitaikė į laivelių variklius

Vagys nusitaikė į laivelių variklius

2026-06-03 15:06
Daiva Janauskaitė

Į Klaipėdą sugrįžo vagys, veikiantys pagal išankstinį užsakymą. Šį kartą jie nusitaikė į laivelių variklius. Per naktį jie juos nuėmė nuo dviejų laivelių, stovėjusių ant vilkikų skirtingose miesto vietose. Dar vieną pagrobti bandė, bet jiems to padaryti nepasisekė.

Įtarimai: manoma, kad vagys išvakarėse atliko žvalgybą ir nusižiūrėjo ant vilkikų stovinčius laivelius.
Įtarimai: manoma, kad vagys išvakarėse atliko žvalgybą ir nusižiūrėjo ant vilkikų stovinčius laivelius. / Ilmos Jurkuvienės nuotr.

Antradienio rytą prieš 11 val. policijai pranešta apie tai, kad uostamiesčio Baltijos prospekte esančioje automobilių aikštelėje savininkas pasigedo vilkiko, ant kurio buvo kateris.

Tą pačią dieną šis buvo aptiktas Sulupės gatvėje. Matyt, vagys nusigabeno laivelį į ramesnę vietą, kur galėjo darbuotis nepastebėti. Jie pavogė variklį „Yamaha“.

Savininkas nurodė patyręs daugiau nei aštuonių tūkstančių eurų žalą.

Tą pačią dieną, po pietų policijai pranešta apie dar du pavogtus katerių variklius.

Vieną jų vagys nusižiūrėjo Šanchajumi vadinamame miesto kvartale, Jurbarko gatvėje. Savininkui padaryta žala siekia 3,5 tūkst. eurų, tiek vertas pagrobtas variklis „Mercury 20“.

Kitas laivelis buvo nakčiai paliktas aikštelėje Herkaus Manto gatvėje. Čia vagys taip pat darbavosi nepastebėti. Jie apgadino katerį, neabejojama, kad bandė pavogti variklį, bet buvo priversti sprukti nieko nepešę.

Pareigūnai turi vilčių, kad vaizdo stebėjimo kameros netoli šių vietų bus užfiksavusios įtariamuosius.

Manoma, kad Klaipėdoje darbavosi „gastroliuojantys“ vagys, kurie iki šiol apvogdavo brangesnius automobilius.

Šiame straipsnyje:
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vagystė Klaipėdoje

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Komentarai

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Komentarai

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Degradai
Vogdavo Švedijoje iš laivėlių, veždavo pavaogtus variklius į namo. dabar teip pat vagia Lietuvoje... Yra, kas perka, nors ir žin0, kad variklis vogtas...
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Lauris
Vagims reike nagus biški apkapoti
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