Valstybinį egzaminą trikdo žinutės apie užminuotas mokyklas

Pirmadienio rytą, devintą valandą, Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, prasidėjo valstybinis lietuvių kalbos brandos egzaminas.
Pasak Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, kaip tik tuo metu į mokyklas pradėjo plaukti elektroniniai laiškai rusų kalba, kuriuose grasinta, jog ugdymo įstaigose yra sprogmenų.
Paaiškėjo, kad Klaipėdoje iki 11 val. tokius laiškus buvo gavusios septynios mokyklos, apskrityje – dar penkios.
Policijos departamento duomenimis, tuo pat metu visoje Lietuvoje buvo gauta apie 40 tokių grasinančių elektroninių laiškų, rašytų rusų kalba.
„Informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematome. Už mokyklų saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojame apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112. Policija prašo mokyklų administracijų tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą, o gyventojų išlikti budriems“, – informavo Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis.
V. Bubliauskienės teigimu, Klaipėdoje yra 20 egzaminų centrų, kurie įkurti miesto mokyklose.
Grasinimus mokyklų administracijos pastebėjo pirmadienio rytą, kai atsidarė savo elektroninius paštus.
„Mokyklos gavo nurodymus toliau tęsti egzaminą. Į grasinimus nereaguojama. Moksleiviai ramiai sėdi ir dirba, jie nebuvo trikdomi. Panikos – jokios. Buvo parengtos rekomendacijos dar anksčiau, kaip tokiu atveju elgtis, nes jau prieš tai mokyklos sulaukdavo panašaus turinio laiškų“, – priminė V. Bubliauskienė.
Klaipėdoje valstybinį lietuvių kalbos egzaminą laikė 2 265 abiturientai, neatvyko 72 moksleiviai, daugiausia profesinių mokyklų mokiniai.
Jie turės galimybę egzaminą laikyti pakartotinės egzaminų sesijos metu.
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