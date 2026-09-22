Vandalai vėl raižo automobilius

Pirmasis incidentas užfiksuotas Gedminų gatvėje. Pastebėta, kad aštriu daiktu buvo apgadintas čia stovėjęs „Škoda“ automobilis.
Patirta žala įvertinta maždaug 1 tūkst. eurų.
Vos po paros analogiškas atvejis fiksuotas Vingio g. – čia apgadintas dar vienas „Škoda“ automobilis.
Šį kartą žala įvertinta 1,5 tūkst. eurų.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal Baudžiamojo kodekso 187 straipsnį, kuris teigia, kad už svetimo turto sunaikinimą ar sugadinimą gali grėsti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Du pastarųjų dienų atvejai nėra vieninteliai – šiemet Klaipėdoje jau fiksuota ne viena dešimtis tyčia apgadintų transporto priemonių.
Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus pareigūnų duomenimis, 2026 m. nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. mieste pradėti net 56 ikiteisminiai tyrimai dėl tyčia apgadintų įvairių transporto priemonių – apibraižytų kėbulų, išdaužtų langų, pradurtų padangų ir kitų sugadinimų.
Klaipėdos pareigūnų teigimu, siekiant išvengti automobilių apgadinimų, vairuotojams pirmiausia patariama įvertinti, ar transporto priemonė pastatyta saugiai ir tvarkingai.
„Svarbu atkreipti dėmesį, ar pastatytas automobilis netrukdo kitų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, ar šalia palikta pakankamai vietos atidaryti dureles nekliudant kito automobilio“, – teigė pareigūnai.
Policininkai taip pat pataria automobilius statyti vietose, kurias stebi vaizdo stebėjimo kameros, o jei tokios galimybės nėra, rekomenduojama apsvarstyti galimybę įsirengti vaizdo registratorių.
„Rekomenduojama turtą ir drausti. Nors draudimas nuo vagystės ar apgadinimo neapsaugos, draudimo išmoka gali sumažinti dėl tokio įvykio patiriamus finansinius nuostolius“, – patarė pareigūnai.
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