Vieniša pabaiga: velionį rado sėdintį lovoje

Šio namo gyventojai ne pirmą dieną jautė keistą tvaiką, o kai jis tapo nepakenčiamas, nusprendė skambinti pagalbos telefonu.
Tądien apie 22 valandą policininkus pasitikę žmonės nurodė butą, iš kurio sklido nemalonus kvapas. Buto durys buvo užrakintos. Teko galvoti, kaip patekti į vidų.
Stiprus tvaikas nepaliko abejonių, kad viduje bus senokai miręs žmogus.
Taip ir atsitiko, ant lovos sėdėjo negyvas vyras.
Policijos pareigūnams teko pareiga nustatyti mirusiojo tapatybę.
Vidutinio amžiaus žmogaus vardą ir pavardę paminėjo keli kaimynai, bet visiškai pasitikėti jais pareigūnai negalėjo pirmiausiai todėl, kad šie asmenys buvo neblaivūs.
Oficialaus atpažinimo procedūra dar bus atlikta ir tik tada taps neabejotinai aišku, kas buvo mirusysis.
Išorinių smurto požymių ant velionio kūno nepastebėta.
Pradėto ikiteisminio tyrimo metu bus siekiama atsakyti į pagrindinį klausimą – nuo ko mirė šis žmogus.
Panašius nemalonius darbus policininkams, ugniagesiams ir medikams tenka dirbti kelis kartus per mėnesį. Vieniši žmonės miršta savo namuose, jų niekas nepasigenda, o apie patį mirties faktą sužinoma tik iš yrančio lavono kvapo, kuris smelkiasi į kaimynų butus.
Teismo medicinos ekspertai teigia, kad tas, kas yra bent kartą užuodęs lavono tvaiką, niekada jo nepamirš ir nė su kuo nesupainios.
(be temos)