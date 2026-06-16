Vietoj vežamų naudotų drabužių – vogti „Porsche“ automobiliai

Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra, kaltinamasis, siekdamas turtinės naudos, kartu su įmonės vairuotoju, kuriam ikiteisminis tyrimas atskirtas, bei kitais nenustatytais asmenimis, kaip įtariama, organizavo Vokietijoje pavogtų automobilių gabenimą į Lietuvą.
Bylos duomenimis, 2024 metų kovą į bendrovės vilkiką buvo pakrauti Vokietijoje pagrobti automobiliai „Porsche 911 Turbo“ ir „Porsche GT3“, kurių bendra vertė viršija 318 tūkst. eurų. Jie į Lietuvą gabenti per Kylio uostą.
Kovo pabaigoje Centriniame Klaipėdos terminale patikrinimą atlikę Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai puspriekabėje aptiko Vokietijoje pavogtus prabangius automobilius.
Pasak teisėsaugos, siekiant nuslėpti tikrąjį krovinį ir išvengti galimų patikrinimų, buvo suklastotas tarptautinis važtaraštis, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie krovinio siuntėją, gavėją bei tariamai vežamus naudotus drabužius.
Prokuratūros duomenimis, kaltinamasis anksčiau ne kartą teistas. Šiuo metu jis yra sulaikytas Lenkijoje, kur atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl, kaip įtariama, su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikaltimų.
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