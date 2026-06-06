Vokiečiui viešnagė apkarto

Brandaus amžiaus Vokietijos pilietis tądien prieš 10 val. ryto vaikštinėdamas Turgaus gatve pastebėjo, kad nebeturi piniginės. Joje buvo 200 eurų, banko kortelė ir įvairūs dokumentai.
Vagis ištraukė portmonė iš svečio kuprinės.
Kiek vėliau nukentėjusysis sužinojo, kad jo banko kortele pasinaudota ne vieną kartą. Keliuose skirtinguose bankomatuose vagys išsigrynino dalį sąskaitoje buvusių pinigų ir vieną kartą ja atsiskaitė už perkamas prekes.
Pareiškime Klaipėdos miesto policijos komisariatui vokietis nurodė, kad viešnagės metu prarado 5207,33 euro.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą, dar aiškinasi, kaip vagys sugebėjo pasinaudoti kortele, jeigu piniginėje nebuvo jokio įrašo, iš kurio būtų galima sužinoti kortelės PIN kodą. Daugiau informacijos suteiks bankomatų fotografijos bei miesto vaizdo stebėjimo kameros.
Ketvirtadienį kruizinis laivas „AIDAbella“ į Klaipėdą atplukdė daugiau nei 2 tūkst. keleivių. Tai yra vienas didžiausių šį sezoną mūsų uostamiestyje apsilankančių kruizinių laivų, vakare jis išplaukė tęsti kelionę Baltijos jūra.
Šiemet į Klaipėdą užsuks 63 kruiziniai laivai, jie atgabens tūkstančius turistų, kurių parsivežti namo įspūdžiai formuoja mūsų šalies ir miesto įvaizdį.
Miesto policijos komisariato vadovas Gintautas Pocevičius tikino, kad gauna informaciją apie kiekvieną atplaukiantį kruizinį laivą. Ši informacija reikalinga kasdien skirstant pareigūnams darbus. Kai miestą užplūsta būriai svečių, pareigūnai daugiau laiko dirba senamiestyje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)