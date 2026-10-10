Vyrai smurtavo prieš moteris

Penktadienį, 15.25 val., Šilutės plente esančiame bute 1967 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas 3,21 prom. neblaivumas, smurtavo prieš 1966 m. gimusią moterį, kuriai nustatytas 0,97 prom. neblaivumas.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (pagal LR BK 140 str. 2 d.)
Šeštadienio naktį, 1.13 val., Baltijos prospekte esančiam bute 1976 m. gimęs blaivus vyras smurtavo prieš 1981 m. gimusią moterį, kuriai nustatytas 1,41 prom. neblaivumas.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (pagal LR BK 140 str. 2 d.)
Kambaryje rastas miręs vyras
Policija aiškinasi 42 metų vyro mirties aplinkybes. Pareigūnai lankėsi Viršutinėje gatvėje penktadienį, apie 9 ryto.
Pranešama, kad kambaryje rastas mirusio vyro, gimusio 1984 m., kūnas be akivaizdžių smurto požymių. Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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