 Vyrai smurtavo prieš moteris

Vyrai smurtavo prieš moteris

2026-10-10 10:59
Asta Aleksėjūnaitė

Klaipėdos policijos pareigūnams teko tramdyti vyriškius, smurtavusius prieš moteris.

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<span>Vyrai smurtavo prieš moteris</span>
Vyrai smurtavo prieš moteris / Asociatyvi magnific nuotr.

Penktadienį, 15.25 val., Šilutės plente esančiame bute 1967 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas 3,21 prom. neblaivumas, smurtavo prieš 1966 m. gimusią moterį, kuriai nustatytas 0,97 prom. neblaivumas.

Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (pagal LR BK 140 str. 2 d.)

Šeštadienio naktį, 1.13 val., Baltijos prospekte esančiam bute 1976 m. gimęs blaivus vyras smurtavo prieš 1981 m. gimusią moterį, kuriai nustatytas 1,41 prom. neblaivumas.

Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (pagal LR BK 140 str. 2 d.)

Kambaryje rastas miręs vyras

Policija aiškinasi 42 metų vyro mirties aplinkybes. Pareigūnai lankėsi Viršutinėje gatvėje penktadienį, apie 9 ryto.

Pranešama, kad kambaryje rastas mirusio vyro, gimusio 1984 m., kūnas be akivaizdžių smurto požymių. Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
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Šiandienos Lietuvos gyvensenos analizatorė - žiniasklaida yra viename tobula- skleisti dezinformacija. Kada neblaivus vyras ginasi nuo neblaivios moters isterijų – visa leftistinė žiniasklaida turi tik viena išvada ir garsiai turgaus davatkos asmeny šaukia – vyrai smurtauja. O kaip iš tiesu yra tuose konfliktuose niekas nesiaiškina nes onos šiandien vadovauja Lietuvai, onoms prieštarauti tai tas pats kas sau mirties nuosprendi pasirašyti. Blondiniu bujojimo metas.
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