 Vyras pareigūnams atnešė signalinį revolverį

Vyras pareigūnams atnešė signalinį revolverį

2026-06-10 09:55
BNS inf.

Šilutės rajono policijos pareigūnams vyras atnešė ginklą su šoviniais.

Policija
Policija / Tauragės apskrities VPK nuotr.

Anot Tauragės policijos, birželio 5 d. apie 13 val. į Šilutės rajono policijos komisariatą vyras (gim. 1957 m.) atnešė signalinį revolverį „RG 79 ROHM“ su šoviniais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Šiame straipsnyje:
signalinis revolveris
Šilutės rajono policija

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Su tokiu ginklu prieš 20-25 metus per Naujųjų Metų šventimą miesto centre buvo nušauta moteris. Labai pavojingas ginklas, ypač girtuoklių rankose.
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