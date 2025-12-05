Šilutė skambiai pradeda švenčių laukimą – šį vakarą atidarys įspūdingą ledo čiuožyklą

Šįvakar, gruodžio 5 d., 17.30 val., prie pagrindinės miesto gatvės oficialiai bus įžiebta išskirtinė – pačių šilutiškių užauginta – eglė, kuri jau yra perrengta šventiniu rūbu. Žiūrovams tradiciškai rengiama bendra Šilutės kamerinio dramos teatro ir Šilutės kultūros centro programa. Pasibaigus šiam renginiui, šilutiškiai ir miesto svečiai kviečiami į iškilmingą ledo čiuožyklos atidarymą, kuriame – speciali populiaraus Vilniaus DJ Tomo Boo ir Klaipėdos dailiojo čiuožimo klubo „Speigas“ programa.
Pasakiška vieta įsimintiniems susitikimams
Šilutiškių ledo čiuožykla – neabejotinai didžiausia visoje Vakarų Lietuvoje, gali būti, jog didesnės už ją šiemet nėra ir visoje šalyje. Čiuožyklos plotas – 940 kv. m (arba šiek tiek daugiau nei dvi krepšinio aikštės), ją dengia 1200 kv. m ploto stogas, po kuriuo įrengtas žvaigždėtą dangaus skliautą primenantis apšvietimas – apie 1800 jaukią geltoną šviesą skleidžiančių lempučių. Iš visų pusių naująją ledo čiuožyklą, įkurtą Šilutės Hugo Šojaus dvaro vidiniame kieme Lietuvininkų g. 4, supa pastatai – saugi užuovėja nuo nedraugiškų žiemos vėjų.
Vis dėlto ne rekordų siekimas, o noras suburti vietos bendruomenę ir padovanoti jai daugybę džiaugsmingų emocijų lėmė Šilutės savivaldybės valdžios sprendimą šiemet mieste įrengti išskirtinę „Šilutės ledo arena“ pavadintą ledo čiuožyklą. Kaip sakė Šilutės meras Vytautas Laurinaitis, labiausiai jos pageidavo vietos jaunimas, dar pernai įtikinamai parodęs, kokia reikalinga yra tokia laisvalaikio praleidimo vieta Šilutėje. Per nepilnus tris praėjusių metų mėnesius ledo čiuožykloje apsilankė apie 20 tūkst. lankytojų. Iškalbingas faktas ir įtikinanti paraiška, turint galvoje, kad Šilutėje gyvena mažiau nei 17 tūkst. žmonių.
Nuo seno ledo įveiklinimu pramogoms garsėjęs pamarys šiemet sudarė puikias sąlygas visiems čiuožimo ant ledo profesionalams bei mėgėjams. Prie ledo arenos įrengta lankytojams ir laukiantiesiems patogi infrastruktūra: šildomi nameliai, mokinių ir ledo ritulininkų komandų persirengimui skirtos patalpos (nameliai). Čiuožėjams parūpinta daugiau nei 400 porų naujų pačiūžų. Sukurta net speciali erdvė gražiausiems vaizdams nuotraukose įamžinti. Ji yra 200 kv. metrų ploto terasoje, dalis jos įrengta po stogu. Atsižvelgiant į praeitų metų patirtį, sukurta daugiau patogumų jaunoms šeimoms (terasa pritaikyta vaikų vežimėliams, atskirtos erdvės patogesniam judėjimui ir kt.).
Prie ledo arenos įsikūrė kalėdiniai prekybiniai nameliai, kuriuose galima įsigyti karštų gėrimų bei skanėstų, lauktuvių.
Čiuožykla lankytojams bus atvira kasdien. Vieno čiuožimo seanso trukmė 60 min. (pernai – 45 min.). Čiuožimo ir pačiūžų nuomos kaina vietoje – suaugusiems 5 eurai, vaikams ir mokiniams – 2 eurai. Gruodžio savaitgaliais čiuožykla dirbs nuo 11 iki 23 val. vakaro (kitomis dienomis iki 20 val.). Bilietus galima įsigyti prie įėjimo į čiuožyklą. Atidarymo dieną čiuožimo seanso trukmė 30 min., atitinkamai perpus pigesni ir bilietai.
Gruodžio mėnesį įvairiose Šilutės vietose ir ledo čiuožykloje vyks daugybė renginių – koncertai, parodos, kalėdinė mugė, šeimų savaitgaliai su animatoriais, dailiojo čiuožimo klubų pasirodymai, čiuožimo pamokos su treneriu, diskotekos ant ledo ir kt.
Pernai ledo čiuožykloje Šilutės rajono savivaldybės iniciatyva vyko kūno kultūros pamokos miesto ir rajono mokyklų mokiniams. Ši pasiteisinusi praktika bus tęsiama ir šiemet. Planuojama, kad sausį ir vasarį daugiau laiko arenoje bus skirta ledo ritulininkų klubų ir mokinių fizinio aktyvumo skatinimo veikloms.
